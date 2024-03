La exaltada reacción de la nueva eliminada de Top Chef VIP: «Al lado de los otros quedo como hueo…»

No podemos poner en duda que Top Chef VIP se ha consolidado como uno de los programas más populares en horario prime. La competencia de cocina está en su punto álgido, y los jueces cada vez aumentan más el nivel de exigencia en las diversas pruebas que le asignan a los participantes. Que son personajes reconocidos del mundo de la televisión.

En el reciente capítulo de Top Chef VIP, se definió a un nuevo eliminado, quien tuvo que abandonar la cocina del programa de Chilevisión. Teniendo malas actitudes mientras preparaba su receta.

Todo esto, fue mientras los participantes competían en duplas y a Pincoya le tocó ser equipo con Gianella Marengo, quien perdió los estribos con la postura que adapto la ex Gran Hermano.

«No hagas hueás, Pincoya», le dijo la ex pelotón a Galvarini, que en todo momento se quejaba de que no la dejaban hacer su juego.

A eso, agregó que: «Me carga trabajar con gente tan nerviosa, porque yo soy relajada para trabajar. Yo no hago nada, porque la ‘Lulo’ no me deja meter mano».

«No me gustó, me dio rabia. A los ojos de los ‘macacos’ (jueces), tú no más trabajas y esa hueá no me gusta», siguió comentando.

«Yo ahora no voy a a hacer ni una hueá, me enojé, porque al lado de los otros quedo como hueona. Acá todo el mundo habla estupideces, no porque me esté riendo, quiere decir que me lo tome en serio», indicó en modo de molestia.

La nueva eliminada de Top Chef VIP

Entre discusiones, y al momento de terminar su preparación, no tuvieron buenos comentarios, por lo que quedaron directamente en competencia de eliminación.

La consigna de la prueba era carne de ciervo, y Pincoya no logró convencer con sus sabores, por lo que Gianella quedó como la ganadora y la Oriunda de Chiloé tuvo que abandonar la competencia, según consignó Página 7.

«Gianella fue más arriesgada, más integral. Queremos desearte lo mejor y espero verte en Castro, con un curanto al hoyo», le comentó Sergi en modo de despedida.

Esos comentarios se sumaron los demás jueces que señalaron que: «me gusto verte con otra actitud» y «te vas en una tremenda batalla», respectivamente.

Para concluir, Pincoya se despidió y le dedico algunas palabras a todo el equipo de Top Chef VIP: «Gracias por la segunda oportunidad. Me voy contenta, tranquila. Gianella se lo merece, quiero decir, aunque me prive y todo, estoy contenta de todo lo que me enseñaste», cerró.