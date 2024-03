Adiós Akira Toriyama: Fallece el creador de Dragon Ball a sus 68 años

La comunidad mundial del anime está de luto por la pérdida de su figura más influyente: Akira Toriyama. El famoso mangaka falleció a sus 68 años el 1 de marzo, según informo Bird Studio, el estudio creado por la mente detrás de Dragon Ball.

La serie de mangas protagonizada por Son Goku de Toriyama, que comenzó en 1984, ha vendido millones de copias en todo el mundo y ha sido adaptada en series de televisión animadas, videojuegos y películas muy populares.

El comunicado entregado en la página oficial de su obra, informan que un coágulo de sangre en el cerebro terminó estallando, lo que provocó su muerte.

«Estaba trabajando con entusiasmo en muchos proyectos, y aún había mucho que esperaba lograr», escribió el estudio.

Bird Studio agradeció a los fans por más de 40 años de apoyo. «Esperamos que el mundo de creación único de Akira Toriyama continúe siendo amado por todos durante mucho tiempo«.

Dragon Ball, junto a Naruto y One Piece, eran conocidas como los «Big Three» («Los tres grandes» en español) de la industria del manga y anime. Es por esto que los creadores de ambos mangas enviaron comunicados sobre el fallecimiento del famoso autor.

Eiichiro Oda, el escritor y dibujante de «One Piece«, le dedicó unas palabras a Toriyama. El mangaka dijo que su compañero de la editorial era como «un gran árbol» para artistas más jóvenes.

«Nos mostró todas estas cosas que el manga puede hacer, un sueño de ir a otro mundo«, dijo Oda en su mensaje. Su fallecimiento deja «un vacío demasiado grande para llenar».

Mientras tanto, el autor de «Naruto«, Masashi Kishimoto, también entregó unas palabras al hombre que fue su inspiración. Explicó que desde su infancia que lee sus obras, y que «era natural para mí tener uno de sus mangas al lado mío, como parte de mi vida«.

«Gracias, Toriyama-Sensei, por todos los grandes trabajos que disfrutamos por estos 45 años. Y muchas gracias por haber trabajado tan duro«, escribió en su comunicado.

Toriyama wasn’t a legend and inspiration to only fans, other artists and all walks of life praised him as the goat.

We wouldn’t have Naruto, one piece or many other manga we love without HIM.

Kishimoto and Oda have responded. pic.twitter.com/jNE54Yyls3

— ABD (@AnimeBallsDeep) March 8, 2024