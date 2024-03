Cony Capelli enfurece y lanza potentes dardos contra sus haters: «No me interesan»

Cony Capelli decidió dar nuevamente una respuesta a sus seguidores por los comentarios que lanzan contra ella. La ex Gran Hermano ha sido objeto constante de críticas, en especial en relación a su cercanía con Vivi Acevedo.

Originalmente, ambas se conocieron en el reality de CHV, donde tuvieron un comienzo conflictivo, antes de que eliminaran por primera vez a la futbolista. Pero cuando Viana regresó en el repechaje, se volvieron más que cercanas.

Durante este periodo, las dos chiquillas tuvieron más de un acercamiento romántico, y sus fans empezaron a querer verlas como pareja. A pesar de esto, han aclarado varias veces que solo son grandes amigas.

Esta relación, que sigue manteniendo con su amiga de Gran Hermano, ha sido tanto defendida como repudiada en redes sociales. Es más, a comienzos de este año, Cony ya tuvo que sacar la voz para proteger a su amiga en redes sociales tras la filtración de videos del cumpleaños de Capelli, donde se las pudo ver besándose.

Cony Capelli defiende nuevamente a su amiga

A pesar de esto, todavía hay mucha gente que juzga su vínculo en redes sociales. Es por eso que durante el 3 de marzo, en la mitad de una transmisión en Instagram, la influencer respondió a estas críticas, según consigna La Cuarta.

«Si tú eres ‘Conista’ y me amenazas que, ‘si sigo con Vivi, me vas a dejar de seguir’, pues deja de seguirme, no me interesas», lanzó contra sus haters.

«No me interesa tener gente en mis redes sociales que se dedica a odiar. Y si eso incluso resultase con que yo termine con 100 mil seguidores, me importa un soberano pic…«, continuó.

«Mientras sean 100 mil personas que sean sanas, que compartan un mensaje positivo. No me interesan esos 400 mil que de la mitad son pura gente hater, que tiran mierd… que no saben querer«, dijo, según informó el medio mencionado anteriormente.