Coté López alzó la voz tras ser vinculada con popular cantante urbano: «La verdad es…»

Durante estos días, un fuerte rumor respecto al mundo farandulero comenzó a tomar bastante fuerza. Se trata de un presunto vínculo entre Coté López con un más que conocido artista del género urbano. Situación que incluso, según mencionan los rumores, habría tenido que ver en lo que fue la separación de la modelo con Luis «El Mago» Jiménez.

Sin embargo, durante la jornada de este jueves la propia modelo se encargó de dar la respuesta acerca del potente chisme, disipando así las distintas dudas que existían sobre la veracidad del mismo.

¿Era verdadero el rumor sobre el artista?

Por si aún andas un poquito colgado, el cantante chileno con el que se vinculó a Coté López fue Pailita. Nombre nacional que, gracias a sus diversos hits ha sabido ganarse un montón de fans a lo largo del país.

Si bien, la veracidad del rumor generaba ciertas dudas, la respuesta fue tan concreta por parte de la expareja de Luis Jiménez que terminó dejando todo más que claro.

Como ha ocurrido anteriormente, fue el medio Infama que, a través de su cuenta de Instagram, se contactó directamente con Coté López para preguntar acerca del supuesto vínculo con Pailita y la realidad detrás del mismo.

En las historias del propio medio fue por donde se dejó caer la captura de la conversación que hubo entre ambos. Evidenciando inicialmente la sorpresa que sintió la propia muchacha tras enterarse de la situación.

«Ayer me escribieron en una foto mía de él y no entendía», escribió inicialmente, tras la respectiva pregunta realizada.

Más adelante, agregó que no ha tenido grandes interacciones con el cantante nacional, asegurando que una de las pocas fue «hace mucho tiempo. En una casilla de preguntas me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños (él y su expareja)». A lo que sumó: «Di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre».

Más adelante, agregó su opinión sobre la noticia. «La verdad es hasta chistoso esta ridiculez», confirmó. «Tengo niños y super irresponsable de la prensa hacer un cahuín de NADA. Aunque estoy acostumbrada», mencionó, evidentemente molesta.

Finalmemte cerró el tema de una contundente manera: «Pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto».