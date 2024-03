Fanático le pidió a campeón mundial de la UFC que lo golpeara: Así le quedó la pierna

El gran sueño de todos los fanáticos es conocer a sus grandes ídolos deportivos. Y como no, poder realizar alguna actividad con ellos. Por ejemplo, jugar un partido con Messi o un duelo de triples contra LeBron James. Sin embargo, lo más común es pedir una foto o un autógrafo.

No obstante, el influencer y artista visual australiano, Jensen Dean, superó todos los límites posibles y le pidió a Jon Jones, reconocido luchador y campeón mundial peso pesado de la UFC, que le diera una patada en su pierna.

Luego de la motivada petición del joven, Jones accedió a sus deseos y le propino dos fuertes golpes en la parte trasera del muslo, esto en un evento en Brisbane, Australia.

Asimismo, es que el registro rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, se puede apreciar como están los dos hombres parados frente a frente, cada uno en posición de combate. Ahí es cuando el fanático lo motiva y le indica donde golpear, y el luchador sin dudar le da dos fuertes patadas.

El primer impacto dio vuelta a Dean, pero no fue impedimento para que le pidiera otro golpe más. Incluso diciéndole que le diera más fuerte.

En ese contexto, Jones adquirió más fuerza y le encestó otro golpe, que dejo mucho más resentido al joven.

Luego de propinarle los potentes golpes, se dieron un amistoso abrazo, como si nada hubiera pasado.

Al momento de compartir el momento en sus redes sociales, comentó que: «Jon Jones me hace cosquillas en la pierna», en modo de broma.

Además, agregó que: «Apenas lo sentí».

A sus registros, aprovechó de sumar como quedó su pierna luego de las patadas, donde se puede ver que camina con muletas y un moretón gigante, según consignó La Cuarta.

Luego de la viralización de las grabaciones, muchos internautas se manifestaron con preocupación por la petición de Dean a Jones. Sin embargo, otros simplemente se lo tomaron con humor.

UFC heavyweight champion, Jon Jones send a fan to the hospital with just two leg kicks 👀

.

Your thought on this?

.

🎥 Thejensendean#jonjones #UFC #ufcchampion #HaneyGarcia #UclDraw #WorldCup #UFC299 #UFC300 pic.twitter.com/Xgh8JgyQ4L

— Fight Gist media (@Fightgistmedia) March 14, 2024