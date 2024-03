Dani Castro defiende a Miguelito: Tuvo un fuerte encontrón con Fabio Agostini en Tierra Brava

Las tensiones siguen aumentando en Tierra Brava, y así se vio en el capítulo más reciente cuando Nicolás Solabarrieta ideó un plan para poder salvar a Miguelito. Pero a Fabio Agostini no le gustó nada cuando se dio cuenta de que este lo pondría en peligro.

El fisicoculturista se burló de la petición de Nico, apuntando al momento en que le preguntaron al ex «Morandé con Compañía» por sus amigos. «Nombró a todos los de la mesa menos a mí, ¿y ahora quieres que haga ese sacrificio?«, argumentó Fabio.

Tras esto, el español se encontró con Luis Mateucci y Daniela Aranguiz, quienes se encontraba celebrándole el cumpleaños a ella. Aquí Agostini decidió descargarse por la situación, contándoles lo mismo, «Que se vaya a la mier… Miguelito. Si puedo, lo decapito«.

Dani Castro defiende a Miguelito

Este comentario lo escucho Dani Castro desde la cocina. A la chef no le gustó nada esta actitud en contra de Miguelito, así que confrontó a Fabio Agostini.

Pero él se burló de ella por defenderlo, tratándola de «freaky fan» del comediante. Además, la insultó por estar cuidando de Canelo, el perro del encierro: «desde que se fue Futuro, tu único apoyo es el perro»

«Si no vuelve Pame, tú no revivís, así que agradécele, el verdadero freaky fan eres tú», le devolvió al fisicoculturista.

El español se desquicia

Tras terminar la pelea, el español fue directamente a encarar a Miguelito, acusándolo de mandar a sus amigos de Tierra Brava a defenderlo.

«Así que andas pidiendo a tus compañeros que yo me deje hoy«, le lanzó al comediante, quien estaba confundido por sus dichos. «Yo solo te he preguntado lo que me han dicho, si necesitas decirme algo, dímelo a la cara«, continuó Fabio, dejando caer su indignación.

Pero el comediante negó todas las acusaciones que le hizo. Además, para cerrar, le lanzó que «cuando tengo que decirte algo te lo dio a la cara, porque sos un gallina«.