Francisca Merino arremete contra excompañera de SQP: «Es innombrable…»

Sin duda, «Sálvense Quién Pueda» (SQP), marcó un antes y un después en la farándula chilena. El programa de Chilevisión, que era trasmitido al mediodía, tenía un elenco que a más de uno hizo reír, entre ellos Ítalo Passalacqua, Felipe Avello, Ignacio Gutiérrez y Francisca Merino.

Esta última fue invitada al programa «Tal Cual» de TV+. Ahí se refirió a lo que fue su paso por SQP, y reveló cómo era el recibimiento que tenía por parte de los fanáticos del programa.

«No, terrible», partió diciendo, para luego retractarse. «Igual me decían Panchita me río contigo cuando te vas a la cocina, qué bueno el Felipe. Yo nunca fui una galla que destrozara a la gente, de hecho yo tenía por ley que no llegaba con temas a la pauta, porque para mí es un karma».

Además, agregó que «Yo tenía una compañera, que no la vamos a nombrar porque es innombrable, reclamaba porque yo no llegaba con los temas. Yo le decía ‘no po, si mi rol acá es humor, entretención»

En ese momento, tapó su boca con su mano y dijo el nombre de la panelista a la que se refería, pero no se pudo distinguir a través de las cámaras.

La reacción del panel

«Eso es pura envidia», dijo Viñuela. La actriz reaccionó de una manera similar y dijo que «uff una bruja atroz».

Al instante, todo el panel soltó carcajadas, y ella prosiguió diciendo que «yo no tenía que llegar a cagarme a la gente, y ella llegaba feliz a contar. Yo decía que mina más mala»

«Yo ni siquiera entraba a la pauta, a esa hora yo me maquillaba, no me enteraba de los cahuines porque era bien triste ver cómo pelaban a amigos actores o hablaban de temas difíciles. A mí me dolía», declaró Francisca Merino.

Asimismo, confesó que un tiempo atrás se topó con un ex compañero del programa que no salía en pantalla. Y recordó el buen ambiente laboral que existía. «Éramos muy amigos, nos íbamos a almorzar, era muy cordial».

Para concluir, indicó que «había muy buena onda porque cuando los equipos están unidos, siempre les va bien. Basta que llegue la manzana podrida como en esa época que llegó». En ese instante, hizo la misma mueca anterior y comento que «fregó todo, la galla fue a donde los jefes, no sé qué chucha le hacía a los jefes porque volvía como patrona de fundo», dijo en contra de la susodicha. Que fue detenida por Viñuela y habló de otro tema.