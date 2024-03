¿Al fin superó a Pamela Díaz? Aseguran que Jean Philippe Cretton tendría una nueva novia

Parecía que Jean Philippe Cretton no iba a encontrar de nuevo el amor. Pero hace poco, durante el programa de TV+, «Sígueme», revelaron que el animador estaría saliendo con alguien.

Según consignó La Hora, fue la presentadora del espacio televisivo, Cecilia Gutiérrez, que soltó quién es la persona que hizo que el conductor superara al fin a Pamela Díaz.

Algunos podrán creer que se trata de Millaray Viera, que es una amiga muy cercana de Cretton. Especialmente porque hace poco se supo que a su ex le dio un ataque de celos al ver a Jean Philippe con una caja de chocolates que ella le regaló. Pero resulta que no es su amiga, a diferencia, sería la ex de JC Rodríguez quien endulzó la vida del animador.

¿Nueva polola de Jean Philippe Cretton?

Cecilia Gutiérrez dejó caer que esta mujer es la actriz de Vampiras, Laura Prieto. Aunque también reveló que esta relación lleva un buen tiempo en el horno.

El medio mencionado anteriormente informó que la presentadora de «Sígueme» dijo que «ambos se conocían, y mucho, desde Calle 7«, mencionando que el conductor y la intérprete se encontraron por primera vez en el clásico programa de TVN.

Mirando hacia atrás, el ex de Pamela Díaz, a inicios de su carrera, condujo Calle 7 entre el 2009 al 2013. Tiempo en el que terminó coincidiendo con Laura Prieto, quien se unió al programa el mismo año, pero se retiró dos años antes.

Aunque hay que destacar que Gutiérrez admitió que no están en una relación formal, pero sí que los han pillado muy cariñosos, según consignó La Hora.

¿Y qué pasó con la ex?

Por otro lado, últimamente se ha hablado bastante de Pamela Díaz. Por el lado de Jean Philippe Cretton, como explicamos anteriormente, la echaron al agua por su ataque de celos.

Además, en un capítulo reciente de Tierra Brava, el hermano de Jhonatan Mujica mandó un mensaje al modelo.

En este, lanzó un comentario en contra de «La Fiera», donde agradeció a Fabio Agostini por quitarle a Jhonatan «un gran peso de encima». Con esto, se refería a la ocasión que el trasandino se besó con Pamela, lo que terminó con los celos de Mujica y eventualmente llevó al fin de su relación.

Cabe mencionar que hace poco, se pudo ver como ambos modelos tuvieron una reconciliación tras hablar seriamente de lo ocurrido.