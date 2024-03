¿Se reconciliaron? Pamela Díaz y Jhonatan Mujica comparten tierno momento en Tierra Brava

En el capítulo más reciente de Tierra Brava, Pamela Díaz y Jhonatan Mujica decidieron hablar seriamente para solucionar el conflicto que hay entre los dos. Estos últimos días ambos han tenido unos roces intensos.

Sobre todo, el comentario que se tiró el hermano del modelo sobre la exchica Mekano terminó por ofenderla profundamente.

«La Fiera» le habló sobre esto con Dani Castro, confesándole que «el tema no es con su hermano. Es que si un familiar dice algo feo, si él me quiere, que diga algo. A mí me dolió. No tenemos por dónde acercarnos. Ni una posibilidad».

Pamela Díaz: «Me sentí muy pasada a llevar»

Fue después de esto que Pamela Díaz fue con Jhonatan para conversar por primera vez desde su regreso a Tierra Brava. «Tú me dijiste que te diera tu espacio, y está perfecto, se entiende así», le reclamó a Mujica.

El hombre le explicó que «yo te estoy buscando como amiga, Pame. Intenté acercarme y me sentí rechazado. Sé que mi hermano usó palabras desafortunadas. No quiero que quede esa imagen».

Entonces, Díaz se sinceró sobre lo que sintió cuando su excuñado habló mal de ella. «Me da lo mismo lo que tu hermano opiné, pero me sentí muy pasada a llevar. Me podrías haber dicho algo, porque no fui tan c… contigo«, le dijo.

Además, le reveló que se alejó de él tras su regreso porque vio como, a pocos días de su salida, Jhonatan se besó con Shirley Arica.

El modelo le devolvió que ella había juntado labios con Fabio Agostini más veces. Pero la Fiera no iba a dejar pasar ese comentario, y le respondió que «yo cerré la boca, nunca me besé con Fabio. En cambio, tú le comiste la boca Shirley. No quiero quedar como hue…, y soy más picota».

La reconciliación de la expareja

A esto, Jhonatan Mujica le confesó que extraña mucho su amistad y que era «una persona con la que podía hablar«. Pamela Díaz terminó por bajar la guardia, y en un momento de ternura le pide a su ex que la abrazara porque «tiene frío». El modelo aceptó y ambos terminaron en los brazos del otro.

En la mañana, Jhonatan habló con Luis Mateucci sobre lo que pasó. «Casi caigo otra vez con ella. Sigo sin entender algunas actitudes, pero le tengo mucho cariño y quiero arreglar las cosas con ellas«, reflexionó, antes que apareciera Pamela para darle otro abrazo.

Al ver esta escena, el trasandino solo pudo decir que «ya no entiendo nada».