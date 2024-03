«Él es el menos indicado…»: Miguelito respondió sin filtro a las fuertes críticas de Ernesto Belloni

Durante el pasado viernes, Miguelito fue parte de un nuevo capítulo de Podemos Hablar. Aquí el comediante reaccionó a las fuertes críticas de su ex compañero de Morandé con Compañía, Ernesto Belloni.

Recordemos que a finales del año pasado el comediante que da vida a Che Copete, fue invitado al programa de Luis Slimming, «Entre broma y broma». En el espacio, Ernesto Belloni entregó su sincera opinión respecto a la carrera de su ex compañero.

«Tiene cara de viejo. Antes era un niñito y ahora tiene cara de viejo, y mira las pechugas. Para mí el personaje se murió hace tiempo. Ahora es viejo y caliente», comentó el ex Morandé.

«Quisieron hacer después la serie de ‘Paola y Miguelito’, pero era una confusión muy grande. No se sabía si era cabro chico, porque llegaba una mujer en minifalda y él miraba por abajo», aseguró además.

La respuesta de Miguelito

Durante el programa, actualmente conducido por Julio Cesar Rodríguez, las palabras antes mencionadas fueron expuestas. En ese contexto se le cuestionó a Miguelito cuál era su impresión ante las duras críticas de su ex colega.

«Lo felicito, él parece que es un sabio. Qué puedo decir, yo no acostumbro hablar mal de mis compañeros mal, mal de nadie, no me caracteriza», comentó en primer lugar.

«Yo demuestro en el día a día, en la cancha, lo que soy. Yo nunca me he caracterizado por hablar mal de un compañero«, aseguró. «Si yo hablara mal y le respondiera, partiría diciendo que él es el menos indicado para darme clases de moral«, continuó el ex participante de ‘Tierra Brava’.

A pesar de los cuestionamientos de Julio Cesar, el comediante no quiso comentar mucho más al respecto. Reiterando constantemente que él no se caracteriza por ser una persona que habla mal de sus compañeros.

«Si él tiene un drama conmigo, me encantaría que me dijera«, comentó.

Finalmente aseguró que él continuará con su famoso personaje de Miguelito. Además, puntualizando que jamás se ha hecho pasar por un niño, que solo se trata de humor.