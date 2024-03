El trauma que no deja que Ignacia Michelson asista a festivales masivos: «Una vez me…»

Sin lugar a dudas, Ignacia Michelson, conocida por su participación en programas de telerrealidad como Gran Hermano y Acapulco Shore, es una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo en Chile. Su presencia en estos programas ha sido fundamental para su reconocimiento, atrayendo a una fiel base de seguidores gracias a su carismática personalidad.

En la actualidad, la modelo cuenta con más de 2 millones de seguidores en la red social de la camarita, y mediante historias y publicaciones comparte sus experiencias de vida y su día a día. Además de hacer diversas dinámicas con sus fanáticos.

En este contexto, la ex Resistiré reveló uno de sus miedos más personales. Y es que, recientemente, «La Michelson» dejó atónitos a sus seguidores en Instagram al compartir un acontecimiento delicado que vivió en su infancia y que continúa impactándola en la actualidad.

La confidencia que reveló Ignacia Michelson

La personalidad de redes sociales usó su Instagram para realizar el clásico juego de la caja de preguntas y respuestas con sus más de 2 millones de seguidores.

Frente a esto, un curioso seguidor no aguantó más sus dudas y le preguntó «¿Por qué no fuiste a Lollapalooza? Me hubiera gustado verte». Esto debido a la ausencia de la ex polola de Marcianeke, que suele ir a los grandes festivales a disfrutar de la música.

Es importante mencionar que a este festival de música y cultura acuden diversos artistas y personalidades del mundo del espectáculo. Por lo tanto, es habitual observar a influencers, celebridades de la televisión y figuras reconocidas deleitándose con los espectáculos.

No obstante, Ignacia no estuvo presente en ninguno de los tres días que dura el festival. Lo que fue extraño para sus seguidores y no dudaron en preguntar.

Debido a esto, respondió mediante sus historias y confesó que existe una particular razón por la que no estuvo ausente en Lollapalooza 2024, según consignó Corazón.

Partió diciendo que «Me da miedo ir a cosas tan masivas», y luego reveló el traumático motivo que la alejó de este tipo de festivales. Indicando que «una vez me aplastaron en el concierto de Britney Spears y mi mamá salvó», cerró.