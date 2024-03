«Estoy sufriendo agresiones físicas y verbales»: Nuestra Tencha le dio la fuerza a una auditora para abandonar a su pareja abusiva

Ayer, lunes 18 de marzo, doña Hortensia Salvaje estaba lista para repartir Ushkabas a los oyentes de la 92.5, pero un audio hizo que nuestra viejita se preocupara. En este, una mujer angustiada le contó que necesitaba fuerzas para poder dejar a su pareja. La Tenchita supo de inmediato que necesitaba ayuda, así que decidió llamarla.

«Hola mi amor, aquí te estoy escuchando, ¿Qué pasó?«, saludó nuestra icono de la RadioActiva. La dama en apuros le respondió diciéndole que no sabía qué hacer. «Estoy sufriendo agresiones físicas y verbales» le confesó.

«Me dice que lo perdone, que yo lo hago enfurecer»

Entonces, Tencha empezó a indagar en lo que sucedía con la muchacha, quien le admitió que su esposo le pega. «Necesito irme, y no puedo«, dijo desesperada la mujer.

Tras entender que esta situación era crítica, Doña Hortensia le dejó en claro que debía salir de ahí lo antes posible. «Estoy juntando unas pocas cosas para poder irme. Voy a ver platitas ahorradas para arrendar una pieza«, le aseguró la auditora.

«Imagínate que anoche me pegó, y después pidió comida«, le contó, entre lágrimas. «Después me dice que lo perdone, que yo le hago enfurecer, siempre me echa la culpa a mí«, continuó. Esto indignó a la viejita, que le respondió: «obvio que te echa la culpa, porque él es un maricón. Debe salir de ahí ahora«.

Además, la oyente de «El Show de la Tencha» reveló que tenía hijos viviendo con ella, lo que complicaba más la situación.

«Tienes que armarte de valor mijita«, le repitió doña Hortensia a la señora, que se encontraba tanto desesperada como confundida en qué hacer. «Da lo mismo donde se vaya, sus hijos van a estar mejor en una pieza con usted. Esto le puede costar su vida, no lo piense más mi amor«, dijo firmemente.

Cabe destacar que la Tencha, siendo tan inteligente y precavida como siempre, advirtió que este hombre podría estar escuchando la radio, así que debía irse inmediatamente.

La señora admitió que la conversación le dio las fuerzas para tomar esta difícil decisión. Antes de despedirse, nuestra viejita preciosa le pidió que mañana la volviera a llamar, para asegurarse que todo salió bien.

La Tencha se aseguró de que la auditora estuviera bien

Hoy, martes 19 de marzo, Doña Hortensia recibió la respuesta de la mujer que ayer compartió esta complicada situación. Al contestar, le aseguró a la Tencha Salvaje y a los auditores que se encuentra «un poco mejor que ayer«. Pero más importante aún, que se fue de la casa donde estaba siendo violentada. «Me costó sí, pero lo hice«, admitió.

Tras esto, le explicó que una amiga de ella fue a buscarla, y que se está quedando con ella hasta que «pueda ya juntar un poco más de dinero e irme a arrendar mi departamento«.

Ya aliviada porque la dama no estuviera en peligro, nuestra viejita hermosa le preguntó si denunció al hombre, a lo que la señora le confirmó que lo hizo ayer. «Fui a carabineros y les conté todo lo que había pasado. Ahora nos citaron a fiscalía», confirmó.

Además, le contó cuál fue la reacción de este hombre al darse cuenta de que se fue de la casa. «Se puso a llorar, me preguntó por qué le hice esto, por qué me había ido de esta manera, que tenía que haberle dicho en persona. Me empezó a echar la culpa a mí«, explicó.

«Empezó a manipular el maricón, porque eso es lo que quería hacer contigo, para golpearte de nuevo po’ mija«, le dijo nuestra viejita linda preciosa.

Cabe destacar qué la auditora contó que está buscando psicólogo para ella y sus hijos, para ayudarles a superar la violencia que sufrieron. Es más, personalmente, ella sentía que traía muchos traumas de su infancia debido al maltrato que recibía de su familia.

Un nuevo comienzo para nuestra auditora

«Desde aquí, mijita linda, la felicitamos, porque usted puede hacerlo» le aseguró la abuelita Hortensia.

Tras esto, nuestra viejita rica dijo que esta será una nueva etapa en su vida, y que todo saldrá bien.

La auditora se despidió con mucha más esperanza en su futuro, y con un «te quiero» para nuestra Tencha, quien al fin le pudo dar el Ushkaba que quedaba pendiente.

Al igual que lo hizo la Tenchita, en RadioActiva te compartimos aquí un teléfono de emergencias en casos de violencia. Se trata del «Fono de orientación en violencia contra las mujeres», el cual pueden llamar al 1455, o, en el caso de necesitar de una asistencia silenciosa, pueden hablar al WhatsApp +56 9 9700 7000. Para más información, haga clic en aquí.