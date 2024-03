Belén Mora dedicó emotivas palabras a sus seguidores a puertas de la final de Top Chef VIP: No olvidó a sus haters y les pidió que «soporten»

Una de las revelaciones de Top Chef VIP, es sin duda Belén Mora. La comediante se encuentra entra los mejores cuatro participantes y es una de las favoritas a llevarse la corona de ganadora en el programa culinario de Chilevisión.

En ese contexto, aprovecho de mandar un mensaje a sus seguidores en redes sociales, y como no, un mensaje para los que la critican.

A través de sus historias de Instagram, la comediante se descargó y habló de su paso por la competencia de cocina.

«Paso por acá para agradecer el apoyo en este proyecto nuevo, Top Chef VIP. Sumado a actuar, cocinar es de mis grandes pasiones. En ambas comunico lo que siento. Y en cada proyecto en que decido participar, pongo todo de mí para ser la mejor», manifestó la humorista.

Además, agregó que: «Así lo hice mientras estuve en Morandé con Compañía, en Bailando por un sueño, después en Políticamente Incorrecto y en cada escenario que he tenido el placer y suerte de pisar».

También, expuso que «me enseñaron de chica a darlo todo siempre, a no ser mediocre, a ser auténtica, aunque me cueste que me odien. Y este año habrá nuevos proyectos donde una vez más lo voy a dar todo. No sé otra forma».

Asimismo, adelantó lo nuevo que podremos ver de «Belenaza»: «Se viene podcast con Toto Acuña, harto standup, canal de cocina, proyectos varios. Ojalá sigan apoyando» disparó.

El mensaje de Belén Mora a sus haters

Luego de las emotivas palabras que les dedicó a sus fieles seguidores, Mora se tomó un tiempo y le mando un mensaje a todos los que la critican.

«Para la gente que le molesta lo que escribo, las fotos que subo, que me tratan de soberbia, porque soy una mujer fuerte y segura, que me tratan de loca y mala onda, que me recomiendan ‘mejor no opinar de ciertas cosas’: soporten», redactó.

No olvidemos que hoy, martes 19, Belén Mora tendrá la opción de pasar a la final de Top Chef VIP. Donde se podría enfrentar a sus compañeros que la acompañan en la semifinal del espectáculo.