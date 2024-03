Gran final de Top Chef VIP: Chilevisión reveló la fecha, horario y millonario premio final

¡Se viene! El programa culinario que de domingo a miércoles conquistó a la audiencia con distintas recetas, ya tiene fecha para su gran final y en la siguiente nota te damos todos los detalles.

La finalísima de Top Chef VIP tendrá lugar este miércoles a partir de las 22:30 horas. Además, la noche de hoy, el espacio que conduce Cristian Riquelme tendrá a su último participante eliminado.

En este contexto, solo tres nombres podrán ser parte de la gran final del concurso de cocina. Es decir, en el siguiente capítulo, pueden dejar las cocinas de Top Chef VIP Alonso Quinteros, Gianella Marengo, Gisella Gallardo o Belén Mora.

Asimismo, los encargados de dar la lamentable noticia serán los queridos chefs del programa. Fernanda Fuentes-Cárdenas, Sergi Alola y Benjamín Nast quienes darán a conocer el nombre del concursante que no llegará a la final.

El finalista, que logre cocinar de manera perfecta para convencer a los jueces el miércoles por la noche, será el gran vencedor del programa y quien se lleve un premio de $30 millones.

Última eliminación de Top Chef

Una que quedó en el camino, y estuvo muy cerca de competir en la final, fue Berta Lasala, la última eliminada del programa.

La actriz se tuvo que enfrentar a Belén Mora. Mientras que los ingredientes a utilizar esta vez fueron codorniz y hojas.

Tras terminar sus preparaciones y presentar sus recetas a los Chefs, decidieron que Berta Lasala era la nueva eliminada del programa de Chilevisión

La eliminación de la actriz no dejo indiferente a sus compañeros, que entre lágrimas se despidieron de ella.

Para concluir, Berta comentó que: «Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos, Me voy contenta».