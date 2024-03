Faloon Larraguibel compartió angustiante video tras ser víctima de robo

Faloon Larraguibel, a tan solo unos días de iniciar su nueva etapa laboral, vivió un angustiante momento. Este fue compartido por la ex animadora del matinal Sabores en su cuenta de Instagram.

Durante la noche del pasado Viernes Santo, la es chica Yingo se vió involucrada en un preocupante hecho mientras viajaba con al menos uno de sus hijos. Faloon preocupó a sus seguidores al compartir un video tras ser víctima de robo mientras se encontraba viajando.

Al parecer se habría tratado de una situación bastante violenta, pues el ex rostro de Zona Latina afirmó que los delincuentes reventaron el vidrio de su camioneta a eso de las 22:00 hrs. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado ningúna lesión sufrida por Faloon o alguno de sus acompañantes.

Faloon Larraguibel compartió el video en sus historias de Instagram donde se le podía ver bastante afectada llorando. Además señaló haber perdido varias de sus pertenencias que fueron sustraídas por los antisociales.

«Perdón, perdón… Pero me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo», expresó la nueva integrante de «Ganar o servir».

También detalló que se llevaron todas las maletas que transportaba en ese momento dentro del vehículo. Estas contenían ropa tanto de ella como de sus hijos.

«Traía las maletas y se llevaron todo estos perros de mierda», señaló angustiada. «Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas. Se llevaron todo estos malditos. No puedo creerlo», agregó la ex animadora de Zona Latina.