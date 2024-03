Fernando Larraín reveló detalles del aviso que le dio a Javiera Contador antes de su presentación: «Si la gente está pifeando, yo…»

Ya ha pasado tiempo desde el término del Festival de Viña del Mar 2024. Una de las noches más complejas, fue la segunda, ya que durante la presentación de Javiera Contador, «El Monstruo» se manifestó y, mediante gritos y pifias, complicaron a la humorista que no logró convencer al público y se fue con las manos vacías.

Eso sí, logró terminar su rutina, ya que sus ex compañeros de Casados con hijos llegaron a salvarla como si de superhéroes estuviéramos hablando. Fernando Godoy, Dayana Amigo y Fernando Larraín lograron sacarle risas al público de la Quinta Vergara. Por lo cual la humorista no fue «expulsada» del escenario como ha pasado con otros números humorísticos.

Las declaraciones de Fernando Larraín

En conversación con «Like Podcast» el padre de familia de los Larraín habló de sus pensamientos al momento de subirse a la tarima y reflexionó sobre la rutina de su compañera.

Comenzó diciendo que «Fue una situación difícil. Yo le dije a la Javiera Contador, si la gente está pifiando yo no voy a salir, pero se lo largué de broma».

Luego de sus palabras, Mauro Nova, encargado de conducir el programa, le preguntó francamente si se le pasó por la mente no subir al escenario del certamen. A lo que respondió que. «No dude en salir al escenario. No había cómo, la Javiera no tenía los elementos».

Además, agregó que: «hablaba muy rápido y no se entendían los chistes. A mí me hubiera pasado igual, por algo yo no hago stand up».

Para concluir, indicó que: «Yo cuando salí trataba de mirar a otro lado, tratando de no mirar a los ojos a la gente porque sino el miedo me come y me da pánico, una experiencia única. Imagínate lo que sería para mis hijos ver que su papá sale y que lo hacen trizas«, consignó La Cuarta.