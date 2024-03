Karol G alza la voz tras ser acusada de plagio por su nueva canción «Contigo»

La cantante colombiana Karol G se ha visto envuelta en controversia. Esto tras el lanzamiento de su nueva canción «Contigo», una colaboración con el reconocido DJ Tiësto. El tema fue acusado de plagio por varios usurios.

El video, estrenado el Día de San Valentín y protagonizado junto a la cantante puertorriqueña Young Miko, generó diversas reacciones tanto positivas como negativas.

El contenido del video, que presenta a Karol y Young Miko en una relación, provocó críticas por parte de algunos espectadores. Acusando de inclusión forzada el romance entre las artistas, a pesar de que la puertorriqueña siempre ha sido abierta respecto a su sexualidad.

Por otro lado, la canción fue objeto de acusaciones de plagio, siendo comparada con «Bleeding Love», el éxito de la reconocida cantante Leona Lewis. Tras esto, Karol G decidió explicar los detalles detrás de su nueva canción a través de TikTok.

¿La canción de Karol G y Tiësto es plagio?

La artista aclaró que la colaboración con Tiësto surgió de una idea del DJ, quien propuso realizar un sample de «Bleeding Love». Karol G mencionó que sugirió la participación del talentoso productor, compositor y cantante Ryan Tedder, y que incluso se comunicó con Leona Lewis para involucrarla en el proyecto.

«Ustedes saben que Tiësto y yo somos super amigos, parceros. Me contacta y me dice: ‘tengo esta idea, de hacer este sample de esta canción’ y me manda esto y recordé la canción que se llama ‘Bleeding Love’ de Leona Lewis», afirmó en primer lugar.

«Le dije a Tiësto qué tal si involucramos a una persona más, y aquí viene Ryan Tedder, que es un gran productor, compositor y además cantante, como si me hubiera conectado un USB se la puse a él y empezamos a trabajar», detalló Karol G.

Tras esto, señaló que ella personalmente decidió llamar a Leona Lewis, mostrando en el video la llamada que tuvo on la cantante. Aquí se puede ver como la cantante británica señala: «Yo estoy demasiado feliz de que puedas llevar la canción a tu audiencia y que la gente que la escuchó originalmente, pueda escucharla otra vez. Te apoyo ¡Y sigue adelante! ¡Sigue haciendo lo que estás haciendo!».