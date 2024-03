¿Lo recuerdas? Vuelve el comercial «Días R Ripley» 30 años después con protagonistas originales

Las redes sociales se llenaron de nostalgia luego de que Ripley recreará uno de sus más famosos comerciales. La sorpresa para algunos fue reconocer a uno de los rostros de Radio Activa como parte de este recordado spot.

Hace 32 años tres niños protagonizaron esta publicidad, entre los que se encontraba nada menos que nuestro querido Matías Vega. Ahora, la famosa multi tienda recreo el clásico comercial, con nada menos que su elenco original.

La recreación del comercial ‘Días R Ripley’

Muchos recordarán a tres pequeños que entraban y salían por las puertas 1, 2 y 3, siendo Matías Vega, Álvaro Varela y Felipe Pizarro, respectivamente. Estos tres niños mostraban los productos en oferta de Ripley con una pegajosa letra y melodía de fondo.

“Estos son los días R días R Ripley, sólo son tres días de ofertas increíbles, rebajamos regalamos todos los productos no te pierdas las ofertas ni por un minuto”, sonaba en las pantallas de los chilenos en los 90.

Hace varias semanas atrás nuestro querido locutor de Hiperactiva, publicó en sus redes sociales un video explicando su nostalgia al ver el comercial nuevamente. Mencionó, además, que le daba mucha curiosidad saber qué era de sus compañeros.

«No se si ustedes saben, pero yo soy uno de esos niños del comercial», comentó a sus seguidores. «Imaginate, lo filmamos a principio de los 90, y yo me imaginaba ‘¿Qué será de mis comopañeros?’«, agregó.

«De repente se me ocurrió, a ver si ustedes me pueden ayudar o tienen alguna pista porque me gustaría hacer un reencuentro«, señaló en la publicación.

De este modo el animador, comenzó una campaña de búsqueda para encontrar a sus compañeros. «Cabr@s quiero juntarme con los otros de niños del comercial de los días R de Ripley de los 90! Ayúdeme a difundir o con alguna pista! Alguien sabe quienes son? Ayudaaaaa los estoy buscando !!», escribió.

Su campaña dio frutos, pues hace solo unos días pudimos ver nuevamente el comercial en redes sociales y en televisión. Matía Vega, compartió el video en su cuenta de Instagram, donde se llenó de comentarios nostálgicos gracias al video.