Billboard Mujer del Año: Karol G es la primera latina en recibir este reconocimiento

¡Karol G imparable! La colombiana ha logrado diferentes reconocimientos gracias a su enorme talento en la música. El pasado jueves se sumó a estos el premio a la mujer del año en los Billboard Women in Music, siendo la primera latina en recibirlo.

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, se ha ganado un importante puesto como exponente de la música latinoamericana. La cantante y compositora, se ha destacado en los últimos años por diferentes motivos como su reconocido paso por el Festival de Viña 2023 y una exitosa gira “Mañana será bonito”.

Ahora, la cantante se consolidó como una de las mujeres más influyentes de la industria, siendo galardonada como mujer del año por Billboard.

Karol g como Mujer del Año según Billboard

Esta semana se llevaron a cabo los Premios Billboard Women In Music 2024. Aquí Karol G, fue galardonada como Mujer del Año, premio que se le ha otorgado con anterioridad a: Lady Gaga, Taylor Swift, Cardi B, Beyoncé y Madonna.

Hannah Karp, directora editorial de Billboard, señaló los motivos por lo cuales se le concedió este año el galardón a Karol G. «Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza», aseguró.

“El lanzamiento de su innovador álbum Mañana Será Bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año”, agregó.

Su conmovedor discurso

Durante la ceremonia la encargada de presentar el premio fue la reconocida actriz Sofía Vergara. Quien cabe mencionar se convirtió en colega de Karol G, durante su participación en la serie de Netflix “Griselda”.

«Durante muchos años me vi decepcionada del hecho de ser mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música», fue parte de su discurso.

«Cada vez que me dijeron que no, encontré las fuerzas y las ganas, y todo lo que necesitaba para decir que si podía», agregó. «En mi mente cambié el ‘una mujer no puede hacerlo’ por ‘mira esta mujer como lo hace».

Posterior a recibir el galardón, la cantante compartió el momento con sus seguidores. En una publicación de Instagram, donde recalcó su emoción.

«Nunca antes me había sentido tan orgullosa y feliz de ser mujer y de ver lo lejos que podemos llegar. Además de conocer en el camino mujeres tan poderosas, grandes e inspiradoras. ¡FELIZ DÍA REINAS! …¡Que nada ni nadie nos impida soñar, creer y cumplir!», escribió.