Luis Mateucci revela complicado drama amoroso que vive con Daniela Aránguiz por su ingreso a «¿Ganar o Servir?»

Tierra Brava ya está llegando a su recta final, por lo que Canal 13 prepara su mejor jugada de cara al futuro. Nos referimos al próximo estreno del nuevo reality «¿Ganar o Servir?», que pronto iniciará sus grabaciones.

Hasta ahora, el programa ha confirmado a cinco distintos rostros, siendo uno de los más recientes el de Luis Mateucci. Mismo que, a pesar de que no haber iniciado este nuevo proyecto, ya estaría teniendo ciertas dificultades.

Específicamente, sus problemas se estarían dando en el ámbito amoroso. En donde las dificultades con Daniela Aránguiz serían una clara complicación de cara al nuevo programa de telerrealidad.

Su participación en el programa

Con respecto a lo que será este nuevo desafío, Mateucci afirmó que «tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago».

«Yo no sé si podría tener un trabajo de lunes a viernes, esto es lo más cercano a estar en una oficina y que un jefe me dé órdenes, en este caso Karlita (Constant) y Sergio (Lagos). Además, siento que me tiran muy buena onda en redes sociales, la gente quiere que yo vuelva», agregó posteriormente.

Sumado a lo anterior, el argentino mencionó que «para mí los realities tienen que mezclar competencia con convivencia, por eso es tan importante tener personajes que te den material. Y en ese sentido, me gustaría más que entrara una Oriana, una Naya Fácil o un Junior Playboy en vez de, por ejemplo, un Pedro Astorga, que puede ser el mejor competidor y seguramente si entra va a ganar, pero que no da nada de contenido».

El particular problema entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

Al conversar sobre la reacción de Daniela Aránguiz, tras ser confirmado como nuevo participante de «¿Ganar o Servir?», Luis Mateucci dejó caer su reflexiva opinión. «Los realities tienden a confundir emociones, por eso tener una pareja afuera es difícil. Ahora es más difícil que cuando entré a ‘Tierra Brava’, porque estamos más comprometidos que antes con Dany».

«La idea de mi parte es no entrar peleado con ella antes de entrar, porque la amo, pero ella no quiere que yo entre siendo su novio, para no hacerla sufrir tanto. Estamos decidiéndolo todavía, no lo tenemos claro. De todos modos son los sentimientos de ella los que están en juego, entonces haremos lo que ella diga al final», concluyó.