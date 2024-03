«Me gusta ser defensora del pueblo»: Canal 13 confirma a nueva participante para su reality «¿Ganar o Servir?»

El final de Tierra Brava ya se palpita en los televisores nacionales, por lo que Canal 13 se prepara con sus mejores rostros para presentar un elenco de lujo, de cara a lo que será su nuevo reality: «¿Ganar o Servir?».

Sumado a las confirmaciones más recientes, donde destacan los nombres de Gabriel «Coca» Mendoza, Naya Fácil, Luis Mateucci y Botota Fox, ahora llega una nueva participante, quien buscará ganarse al público que se adhiera a la nueva apuesta de telerrealidad.

Para este caso, el nuevo rostro deja de lado su trabajo como locutora radial, para hacer el gran salto a la televisión. Algo que, seguramente, terminará generando gran emoción en más de uno de sus seguidores.

¿Quién es la nueva confirmada del reality de Canal 13?

Respecto al nuevo nombre que se suma al programa, se trata de «Blue Mary». Chica radial que también debes conocer con el nombre de Mari Almazábar y que, tanto por sus apariciones en el mencionado espacio, como por su trabajo en redes sociales, cuenta con varios fans.

Sobre lo que será su llegada al programa que iniciará en abril, la muchacha aseguró que la oportunidad la mantiene más que emocionada. «Estoy en un momento en mi vida en que tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, darme la oportunidad de jugar (…) Estoy en un súper buen momento, he construido un público muy fiel. Pero sé que hay vida más allá de los trabajos, y que puedo entregar mucho más como Blue Mary», mencionó.

Almazábar, es actriz de profesión, además de tener un destacado talento en doblaje. Sin embargo, esto no es todo, pues también ha incursionado en el mundo de la música, donde ha sacado varias canciones como: «Solo tú», «Me gustas» y «Perreo sin pauta».

«Entro al reality porque quiero darme a conocer para otras personas, que conozcan mi música, mi trabajo de comunicadora y llegar a animar otros eventos en el futuro», aseguró sobre su llegada.

Con respecto a lo que puede ser esta nueva prueba, la muchacha dice estar lista para enfrentar los desafíos: «Nunca me he puesto a prueba, pero estoy en un buen momento físico, llevo cuatro meses entrenando y sé que puedo dar más».

Además, también mencionó sus deseos de llevarse bien con quienes serán sus nuevos compañeros en el programa. «Me encanta conocer gente nueva, y aunque tengo carácter fuerte, siempre trato de resolver las cosas con amor, porque no me gusta pelear. De todos modos, no soporto las injusticias y me gusta ser defensora del pueblo».

Su pasado en la telerrealidad

Cabe destacar que Blue Mary tuvo pasos por «Los Perlas», siendo este su debut en la telerrealidad. Aquí, ganó cierta popularidad por ser la pareja de Maickol González, nombre que quizás recuerdes de mejor manera como «Dash», de la serie «Perla».

Acerca de esto, mencionó que: «Es fome que te recuerden sólo por las relaciones, porque soy mucho más que la polola de alguien».

«Nunca he hablado de Dash, los trapitos sucios se lavan en casa, pero como no seguimos en contacto es evidente que terminamos no muy positivamente. Ahora estoy soltera, tengo muy claro lo que quiero en una relación y tengo exigencias altas, me amo demasiado para estar con alguien y conformarme», confirmó al respecto.

Finalmente, no le cerró la puerta al amor en el encierro. «Siempre estoy dispuesta al amor, pero para enamorarme en el reality tendría que conocer a una persona suficientemente profunda y tan intensa y que dé tanto como yo», confirmó.