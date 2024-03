Naya Fácil se refiere a su complicada situación familiar: «Mis papás no me quieren…»

Durante la semana festivalera, son muchos los programas que están transmitiendo de manera especial desde Viña del mar, uno de ellos es «La Hora de tu Podcast», que se encuentra en esta situación y ha tenido distintos invitados.

Una de ellas fue Naya Fácil, quien fue al programa de conversa y pudo hablar con los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez, luego de haberse coronado como embajadora del certamen.

En la conversación, y entre muchas risas, la influencer aprovecho de agradecer a todas las personas que la apoyaron en este reto, donde además logró ganar de manera muy cómoda. Arrasando con sus contrincantes.

Sin embargo, Naya contó una complicada historia íntima. «Mi staff se conforma por mis amigos, por mi hermana. Bueno… yo no tengo relación con mis padres», comenzó a contar.

Los problemas familiares de Naya Fácil

Naya reveló que «soy supersolita la verdad, mis papás no me quieren. Sí, viven, pero no tengo relación cercana con ellos«, partió diciendo, según consignó Página 7.

Además, agrego que: «los que han sido parte fundamental en mi vida son mis amigos. Quiero agradecerles todo el apoyo y por aguantarme», cerró.

No olvidemos que este miércoles, la personalidad de redes sociales fue elegida por la prensa y el público como embajadora del Festival de Viña 2024. Quien la acompañó fue el ex Tierra Brava Nico Solabarrieta, que logró quedarse con la corona en la categoría de varones.

Para concluir, durante la jornada del jueves fue el tradicional «piscinazo» el cual tuvo varias reacciones en redes sociales.

Las reacciones al piscinazo de la nueva embajadora de Viña

Luego del particular piscinazo de la influencer, el público no demoró en expresarse a través de redes sociales: «Las bonitas no sabemos nadar»; «Te amo Naya Fácil que se ahoga hasta en la ducha»; «Lo mejor del Festival. Al fin alguien del pueblo para el Pueblo» fueron algunos de los comentarios que dejó la gente.