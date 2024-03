Pangal Andrade y su advertencia en la previa de su ingreso a «¿Ganar o Servir?»: «No soporto a los flojos»

El viernes pasado, Canal 13 confirmó la presencia de Pangal Andrade como nuevo participante del nuevo programa de telerrealidad de Canal 13, Ganar o Servir.

Pangal es considerado uno de los mejores competidores en realitys de televisión, luego de su brillante presentación en «Año 0», programa que ganó demostrando todas sus habilidades. Por lo mismo, hay muchas expectativas luego de que lo confirmarán en Ganar o Servir.

“Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la r… Pero no he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado, y de repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo. Y vamos con todo, si no, pa’ qué”, asegura Andrade.

Pangal y la crisis de los 40

En ese contexto, aseguró estar en la crisis de los 40, ya que ha notado cambios en su cuerpo.

«Ahora cuando me lesiono no me recupero en 2 semanas, sino en 6 meses. También estoy más mañoso, más enojón, porque no me gusta que me lleven la contra. A mí o me caes bien o me caes mal, y tengo menos paciencia que antes, me molestan muchas cosas, como que alguien coma con la boca abierta o que meta ruido o que no deje dormir», comentó.

Pero su espíritu competitivo no ha cambiado, y sus palabras están llenas de rigor.

«Yo siempre digo que esto es un 60% mente y un 40% cuerpo, porque el que quiere, gana. Me carga cuando en un equipo hay alguien débil y uno lo ayuda, y lo quiere entrenar para que el equipo gane, pero él no está ni ahí», indicó.

Además, agregó que: «No soporto a los flojos, los que cuando estamos compitiendo saben que no son buenos, les ofrece ayuda, y no quieren. Si eres débil, quiero que te saques la cresta y que tengas ganas».

Para concluir, Andrade demostró su actitud. «Quiero ver a gente con mentalidad ganadora en mi equipo, no vale venir a pasarlo bien solamente».