¿Ganar o Servir?: Canal 13 presentó nuevo reality con Naya Fácil y Botota como protagonistas

Tierra Brava ya se encuentra en la recta final, por lo que Canal 13 no perdió el tiempo y ya tiene lista su nueva apuesta televisiva. Se trata de un nuevo reality, donde conocidos rostros del mundo del espectáculo dirán presente.

Muchos nombres han surgido, como también se han filtrado algunos e incluso fotos del nuevo programa de competencias, el cual estaría inspirado en la época del 1700. Pero no fue hasta el día de ayer, que Canal 13 finalmente lanzó el spot oficial, donde se pudo confirmar la nueva temática, los animadores y dos participantes.

¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado: Lo nuevo de Canal 13

Como mencionamos anteriormente, con el spot se dejaron caer los primeros adelantos de la nueva producción de Canal 13. Uno de ellos es la animación, que estará encargada por una dupla consolidada en el género: Sergio Lagos y Karla Constant. Además, su fecha de inicio está estipulada para el mes de abril.

En este contexto, Canal 13 define al nuevo reality como: «¿Te imaginas a un famoso viviendo hace aproximadamente 200 años? ¿Cómo lo querrías ver? ¿Como un señor lleno de privilegios o atendiendo a sus adversarios si pierden una competencia? Esa será la premisa del espacio de telerrealidad en donde los participantes tendrán que enfrentarse a competencias extremas y del resultado de estas va a depender qué rol ocuparán dentro del reality show, si señores con grandes beneficios o aquellos que deban atender al resto».

Dos primeros confirmados

Todo esto y más traerá «¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado», que también confirmó a sus dos primeros participantes: La influencer del momento «Naya Fácil» y una de las figuras del actual reality «Tierra Brava»: Botota Fox.

Naya, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, señala que: “tenía ganas de llegar a un proyecto en televisión y esto me motivó mucho. Más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura y para que las personas me conozcan cómo soy, porque hay mucho prejuicio sobre Naya Fácil y quiero que puedan ver la evolución que he tenido en el tiempo. Creo que se van a encontrar con una Naya igual de divertida que antes, pero más madura y que ve la vida de una forma positiva”.

Asimismo, La Botota pone énfasis en que «estoy contenta de que se me abran nuevas puertas y espero hacerlo bien. En ‘Tierra Brava’ me encontré conmigo mismo y me sirvió de terapia. Ahora, en cambio, ya no tengo que encontrarme, y solo quiero pasarla bien siendo Botota, haciendo cosas distintas todos los días. Además, cuando me dijeron que sería de época, me entusiasmé aún más, es entretenido vivir como vivían antiguamente. Eso le da un plus al programa… a mí me gusta lo rococó, lo antiguo, las casas con historia. Y los realities de época le gustan a la gente, les van muy bien”.