¡Ahora Caigo!: El nuevo programa de Daniel Fuenzalida ya tiene fecha de estreno y horario

¡Atención radioactiveros! Hace un par de meses, un gran anunció llegó a la 92.5. Y es que nuestro querido locutor Daniel Fuenzalida fue el seleccionado para comandar un nuevo proyecto televisivo en TVN.

El conductor de la Central RadioActiva ya aterrizó en el canal estatal el mes pasado, y será el encargado de animar el programa de concursos ¡Ahora Caigo! Que une trivia, agilidad mental, conocimiento de cultura general y rapidez para conseguir un gran premio millonario, también participará en otros programas del canal.

Ante este nuevo proyecto, Daniel «Ex-Huevo» Fuenzalida señala: “Llegar a TVN con toda la programación que habrá el 2024 me llena de satisfacción y orgullo, así como de mucha responsabilidad y trabajo, es un formato que me acomoda mucho, de concursos, parecido a lo que hago en la radio. Además está en muchos países y le ha ido muy bien. Tiene que ver con la sorpresa y los juegos y con el contacto personal de cada uno de los concursantes, con el líder y los rivales. Desde ese punto de vista me gustó mucho el programa y siempre es lindo premiar, regalar, concursar, y tener en un estudio de TV el contacto con el público y los participantes. Las pantallas de TVN serán protagonistas para que cada uno cuente sus historias y para qué necesitan el dinero. Vamos a concursar, pasarlo bien y reforzar el entretenimiento con el ¡Ahora caigo!”.

Fecha de inicio del nuevo programa de TVN

El nuevo programa de concursos de TVN ya tiene horario y fecha de estreno. El próximo lunes 4 de marzo será el debut de ¡Ahora Caigo! y podrá ser visto por las pantallas de TVN y todas sus plataformas.

El concurso que se adapta del formato israelí, «Vuela por el millón», tiene diversas célebres versiones en Argentina, Italia y España. Además, este 2024 lo adquirió también Brasil.

Su horario será el Access prime, que va previo a «24 Central», y espera convocar a todas las familias chilenas a que se reúnan y vean uno de los programas de concursos más exitoso del mundo.