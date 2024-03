«Pensé que…»: Luis Slimming responde a las recientes declaraciones de Paul Vásquez

Recientemente, Luis Slimming se refirió a los recientes dichos de Paúl Vásquez, quien volvió a hablar del polémico chiste que lanzó Don Comedia en su show en Viña.

«Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?», lanzó Luis Slimming durante su presentación en el certamen viñamarino.

Ante esto, durante esta semana en el programa «Todo va a estar bien» de Vía X, Paúl Vásquez volvió a encender la polémica.

«Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura. Han pasado 21 años, entonces me molestó. Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto», señaló.

«A pesar de que han pasado 21 años, uno nunca deja de ser drogadicto.”, reflexionó. “No sé lo que puede pasar mañana, una recaída”, agregó Paul Vásquez.

Además, afirmó que no autorizó a Luis Slimming a lanzar el polémico chiste. «Nunca me habló de este chiste y que lo iba a hacer en Viña. Si ya había sido censurado en Olmué, que me pareció muy bien la producción de Olmué. Porque no es necesario. Él es bueno, tiene otros recursos…», expresó.

Luis Slimming sobre las recientes declaraciones de Paul Vásquez

Ante los recientes dichos de El Flaco, en un reciente capítulo del Sentido del Humor, Luis Slimming volvió a referirse a la polémica.

«Él piensa que el chiste que iba a contar en Viña es el que no conté en Olmué, el cual no me dejaron porque involucraba marcas y no porque te nombraba a ti o a tu pasado», aclaró.

Además, en este contexto, Luis Slimming se disculpó con El Flaco. «Sorry Paul, no debí… Dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto; pensé que tenía ‘el permiso’ pero en realidad no lo tenía, me equivoqué», expresó.

Sin embargo, esto no es todo, ya que también le hizo una invitación. «Invito al ‘Flaco’ al Entre broma y broma a hablar con la verdad acá; o puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado», indicó.