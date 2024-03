¿Ganar o Servir?: Conoce a la nueva confirmada para el reality de Canal 13

Canal 13 sigue preparando todos los detallas para el nuevo reality «¿Ganar o Servir?», en el que sus participantes se enfrentarán a diversas competencias, las que definirán a los señores con grandes beneficios y a aquellos que deberán atender al resto de los miembros del encierro.

En este sentido, recientemente, se confirmó a una nueva integrante. Nos referimos a la española Gala Caldirola.

Es importante recordar, que en 2017, con tan solo 23 años, la nueva confirmada de «¿Ganar o Servir?» fue parte del reality «Volverías con tu ex». Oportunidad en la que no logró ganar, sin embargo, se ganó el cariño de muchos por su personalidad.

Ahora, con 31 años, la española vivirá su segunda experiencia en un reality de encierro y aseguró estar nerviosa: «Lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo».

Además, Gala Caldirola agregó: «Tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí».

Sin embargo, esto no fue todo, ya que la española también se refirió al reencuentro que tendrá con Oriana Marzoli y Luis Mateucci en este reality, con quienes ya compartió en «Volverías con tu ex».

Gala Caldirola y su reencuentro con Oriana Marzoli

«No he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana. Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio hacia mí, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan, aunque ella sí me preste atención a mí. Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mí», señaló Gala Caldirola.

Además, la nueva confirmada de «¿Ganar o Servir» añadió: «Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos».