«Secretos de familia, justicia para Sara»: El nuevo éxito nocturno de Canal 13 destaca en su primera semana

El pasado domingo 10 de marzo, Canal 13 estrenó su más reciente teleserie nocturna, «Secretos de Familia, Justicia para Sara». En su primera semana al aire, esta producción ha logrado conquistar a la audiencia, aumentando en un 25% el rating.

Tras una semana al aire la teleserie protagonizada por Daniela Ramírez, Álvaro Rudolphy, Francisco Reyes y Mariana Loyola ha obtenido cifras impresionantes de audiencia tanto en rating hogar como comercial.

Según el comunicado entregado por Canal 13, logró un promedio de 6,5 puntos en rating hogar, posicionándose muy cerca de los principales competidores. Encontrándose por debajo de Mega y Chilevisión, ambos con 7,3 puntos en el mismo período de tiempo y horario.

La exitosa primera semana de «Secretos de Familia»

En su día de debut, «Secretos de Familia, Justicia para Sara» alcanzó un promedio de 7,4 puntos y se posicionó en segundo lugar. Mientras que en días subsiguientes logró un impresionante empate en el primer puesto con Mega.

Cabe mencionar que la teleserie ha generado un alto impacto, tanto en televisión abierta como en streaming, estando disponible en Prime Video. Posicionándose en el primer lugar de lo más visto en Chile.

En base a los buenos resultados de esta primera semana, Matías Ovalle, productor ejecutivo de la telenovela, destaca el buen trabajo.

“Estamos muy contentos y agradecidos de la recepción que ha tenido el público con nuestra teleserie, habla de la calidad de lo que le estamos ofreciendo y les adelantamos que el misterio, suspenso e intriga no pararán. Los próximos capítulos estarán aún más impactantes y llenos de muchas otras sorpresas y giros”, señaló en el comunicado de prensa.

Por su parte, Álvaro Rudolphy, uno de los protagonistas, destacó la llegada que está teniendo la producción entre el público, asegurando que la historia continuará cautivando noche tras noche en la pantalla.

«Hemos notado que la gente está viendo mucho la teleserie, me la comenta y me pregunta qué va a pasar o si va a morir alguien más… eso habla de la llegada que está teniendo en el público, lo cual nos llena de satisfacción y alegría. Agradecemos ese recibimiento y les prometemos que van a seguir teniendo una gran historia noche a noche en la pantalla», comentó el actor.