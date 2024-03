¡Una que sabe! Eskarcita aconsejó a quienes quieran entrar a la nueva edición de Gran hermano: «Esa fue mi táctica y me funcionó…»

No cabe duda que Gran Hermano fue la gran apuesta de Chilevisión y verdaderamente les funcionó. La jornada de ayer, la casa televisiva sorprendió con él anunció del casting para la segunda temporada del programa de telerrealidad.

Este programa tuvo gran notoriedad en redes sociales, y nos dejó personajes icónicos como Cony Capelli, Pincoya y Eskarcita, las tres finalistas.

Esta última logró el segundo lugar, y su ingreso fue a mitad del programa. Por lo que sabe de lo que habla y recientemente dejó caer sus mejores consejos para todos los aspirantes que quieran ser parte de Gran Hermano.

A través de su TikTok, Scarlette Galvez, conocida popularmente como Eskarcita partió diciendo que: «Aquí te van mis recomendaciones si es que quieres entrar».

Los consejos de Eskarcita

Entre sus palabras, dejó en claro que hay que escapar del pesimismo y pensar siempre positivo. «Nada de ¡Ay! no tengo nada bueno que ofrecer, no sé si me van a elegir, no sé si cumplo con el perfil, No hue…, dalo todo y más. Esa fue mi táctica y me funcionó, es saber venderte a ti», indicó.

Además, entregó una reflexión desde su experiencia: «Segundo, piénsalo dos, tres y hasta cuatro veces. Yo sé que todas acá hemos dicho ‘ay sí, me encantaría entrar a un reality y la hu…’. Pero, por favor, el giro 360 que da en tu vida es heavy, la exposición social también y la presión que te crea el encierro igual».

A eso, agrego que deben ejercitar más su cerebro y prepararse más psicológicamente que de manera física.

Para cerrar, mando un mensaje motivador a todos sus seguidores: «¡Persigue tus sueños!».

El casting para la nueva edición del reality

Él anunció sorprendió a todos los fanáticos y se dio por la cuenta oficial de Instagram. En ese sentido, se subieron dos publicaciones que no solo confirmaban la continuidad del programa, sino que también invitan a inscribirse para ser un nuevo integrante de la segunda edición de Gran Hermano Chile.

Las opciones que dio Chilevisión fueron mediante la página oficial de la casa televisiva, y además agregó la opción de usar medios más directos: Un correo y un número de teléfono.

Mientras tanto, el post más reciente dice lo siguiente: «Nuevas historias, amores y conflictos llegarán en una segunda temporada del reality más famoso del mundo», abriendo la puerta a toda la población que quiera postular.