¡Confirmado!: Canal 13 revela la fecha del final de Tierra Brava y estreno de ¿Ganar o Servir?

Después de mucha expectación, durante la mañana de hoy, Canal 13 anunció la fecha en la que se emitirá el último capítulo de Tierra Brava y se estrenará «¿Ganar o Servir?».

Según informó el canal privado, el término del reality se llevará a cabo el domingo 21 de abril desde las 21:00 horas. Instancia en la que en que los dos participantes más fuertes competirán para llevarse el tan anhelado triunfo.

Sin embargo, esto no es todo. Ya que durante la misma jornada, luego de la esperada final de Tierra Brava, se emitirá el ansiado debut de «¿Ganar o Servir?».

Participantes de ¿Ganar o Servir?

Es importante señalar que durante la jornada de ayer se confirmaron a dos nuevas participantes de «¿Ganar o Servir?», nuevo reality de Canal 13.

Nos referimos a Cindy Nahuelcoy, ex árbitro del fútbol chileno, y Fran Maira, quien protagonizó diversas polémicas con Cony Capelli durante su paso en Gran Hermano Chile.

«Hay mucha gente que me odia y mucha gente me ama, y me encanta porque yo no vine acá a caerle bien a nadie. Los haters no me pagan la cuenta de la luz. Después del reality, con todo el hate que me llegó, yo me empoderé el triple. Si antes era z…, ahora soy tres veces más z…», señaló la exintegrante del reality de CHV con respecto a su arribo a «¿Ganar o Servir?».

Es importante mencionar que ya están los 16 confirmados para el nuevo reality de Canal 13. Estos son Gabriel “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Pangal Andrade, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, Mariela Sotomayor, Camila Recabarren, Alejandro Pérez Moro, Claudio Valdivia, y José Ángel González.

De este modo, estos participantes de «¿Ganar o Servir?», se enfrentarán en competencias extremas, las que definirán si es que ocuparan el rol de señores con grandes beneficios o de aquellos que deberán atender al resto.