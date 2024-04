Daniela Aránguiz habla sobre su supuesto quiebre con Luis Mateucci

Daniela Aránguiz se encontró envuelta en una serie de rumores de ruptura tras la entrada de Luis Mateucci a Ganar o Servir. Según se expuso en diferentes medios, el argentino habría terminado la relación por teléfono después de enterarse de una supuesta infidelidad por parte de ella.

Estos rumores ganaron fuerza después de que Mateucci se uniera al nuevo reality de Canal 13. Esto ya que nacieron especulaciones de que él andaría de coqueto con Daniela Colett.

Sin embargo, Daniela Aránguiz habría aclarado todo estos rumores el viernes pasado en el programa Sigueme.

Daniela Aránguiz cuenta la firme

Para abordar estas especulaciones, Aránguiz decidió hablar el tema con sus compañeros de panel. Durante la conversación, aclaró las especulaciones sobre un posible romance de Mateucci dentro del encierro en Perú y su supuesta infidelidad.

Según Aránguiz, todo comenzó cuando recibió una llamada de parte de la productora informándole que Luis quería hablar con ella. Explicó que la supuesta ruptura se originó a partir de un malentendido, donde Mateucci habría recibido información errónea sobre una supuesta infidelidad.

«Yo vine ayer a trabajar tranquila y feliz. Cuando llego a mi casa, a eso de las dos de la tarde, recibo un mensaje de una productora que me dice ‘hola, Luis se quiere comunicar contigo‘», explicó Daniela Aránguiz durante el programa.

A pesar de desmentir tales acusaciones, Aránguiz expresó su deseo de aclarar la situación con Mateucci en persona. Además, afirmó que los conflictos entre ellos fueron causados por un productor del reality Ganar o Servir.

Esto ultimo, impulsado para que Mateucci tenga un romance dentro del encierro y genere drama. Lo que habría impulsado el rumor de infidelidad para Daniela Aránguiz y Luis terminaran la relación.

Por otro lado, Aránguiz desmintió los rumores sobre una relación entre Mateucci y otra participante del reality, Daniela Colett. La ex Mekano se encargó de asefurar que no existía ninguna relación previa entre ellos.

«Lo que me dicen mis informantes de Perú es que él (Mateucci) no me ha engañado; todavía no pasa nada. Obviamente que tiene que hablar con todos en la casa y es normal, o te vuelves loco en el encierro», afirmó.

Aránguiz dejó claro su posición frente a los rumores, negando un quiebre definitivo con Mateucci pero destacando su dolor por la desconfianza del argentino hacia ella.