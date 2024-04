Miguelito habla sobre sus polémicas en Tierra Brava: «No me pasé rollos con ninguna»

A pocos días de la esperada final de Tierra Brava, Miguelito, ha decidido hablar sobre las acusaciones y polémicas. En una entrevista para el programa de Youtube «Es la hora de tu Podcast», se defendió de las críticas y reveló detalles sobre su experiencia en Perú.

El final del reality de Canal 13 está cada vez más cerca, pero las controversias en torno a este aún continúan. Siendo uno de los participantes más polémicos Miguelito, ha decidido abordar las críticas y acusaciones que lo han rodeado.

¿Qué dijo Miguelito?

En una conversación con Willy Sabor para su show web «Es la hora de tu Podcast», el ex Morandé con Compañía respondió a las críticas. Esto luego de meses de recibir criticas sobre su comportamiento dentro del programa.

Recordemos que muchos lo señalaron por mantener un comportamiento poco apropiado con sus compañeras de encierro. «Jamás me pasé rollos con ninguna, si fuera así, yo no sería amigo de Guarén, la Daniela Castro, la Shirley Arica», se defendió Miguelito.

El comediante también expresó su descontento con la edición del relity, sugiriendo que la imagen mostrada en televisión no reflejaba completamente su experiencia. «Quizás salí trasquilado por el tema de la edición, a la gente no le gustó porque ellos no estuvieron 24/7 adentro», comentó.

Además, Miguelito lanzó una frase que generó bastante expectativa sobre lo que realmente sucedió dentro del reality, aunque no pudo entrar en detalles. «Había cosas peores que pasaban adentro, así que no le den tanto color», señaló el comediante sin.

Con estas declaraciones, Miguelito busca esclarecer lo ocurrido y defenderse de las críticas que ha enfrentado durante su participación en Tierra Brava.