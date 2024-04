«Debiste haber respetado mi trayectoria»: Paul Vásquez vuelve a arremeter contra Luis Slimming

Luis Simming tuvo una exitosa presentación en la última edición del Festival de Viña. Instancia en la que se ganó el reconocimiento del público con sus chistes. Sin embargo, no a todos les gustó la rutina del humorista. Tal es el caso de Paul Vásquez.

Recordemos que Don Comedia tiró una talla relacionada con el consumo de drogas de «El Flaco». Posteriormente, el exintegrante de Dinamita Show hizo diversas declaraciones en las que dejó en claro su molestia.

Ante esto, Luis Slimming le ofreció disculpas. Sin embargo, estas no fueron recibidas de la mejor forma por Paul Vásquez.

Cabe destacar que «El Flaco» estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio conducido por Julio César Rodríguez. Instancia en la que volverá a enviarle un mensaje a Don Comedia.

Paul Vásquez vuelve a referirse a la polémica con Luis Slimming

Según consignó Publimetro, una vez que El Flaco llegue a Podemos Hablar, Julio César Rodríguez le pedirá que se imagine que el conductor del programa es Luis Slimming.

Ante esto, Paul Vásquez partirá mencionado: «Primero que todo, felicitarte por tu éxito en el Festival de Viña. (Si bien) hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista».

«Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas. Yo creo que cada vez que salgas tú a un escenario, desde ahora que quedó este ‘quilombo’- que ya estoy agotado, me aburro- y cuando salgas al escenario, piensa, mírate y di ‘yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito escarbar'», añadirá.

Sin embargo, esto no es todo. Paul Vásquez también le enviará un directo mensaje a Luis Slimming: «Debes respetar la vida y, por último, debiste haber respetado mi trayectoria. Yo, en 1996, cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años. Yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción, Luis, es tragedia».

«Tus disculpas no debieron haber sido públicas porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado. Recuerda, además, que tú me acusaste de que yo no tenía sentido del humor, ¿cierto? Pero yo sí tengo sentido del humor, porque recordemos El Purgatorio, porque otra persona se hubiese levantado y se retira del programa de toda la mierda que le tiraste. Sin embargo, actué y me comporté como un buen invitado, de reírme de todo lo que tú me tiraste», explicará El Flaco.

Además, Paul Vásquez también se referirá a las disculpas que le ofreció Luis Slimming hace un tiempo. «Tú hablas de decir disculpas y en esa me barres con otra mierda, entonces esas no son disculpas sinceras. Yo no necesito de alguien para hacer reír a menos que sea político», indicará.