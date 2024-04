«Este año y medio ha sido…»: Millaray Viera aclara su situación sentimental en medio de rumores

En los últimos días, se comenzó a especular sobre la situación amorosa de Millaray Viera. En este sentido, se especulaba que la animadora tendría una relación con un joven empresario chileno. Hablamos de Jorge Matte Capdevila, quien forma parte del clan Matte.

Esta información fue revelada por El Filtrador, medio que señaló que habrían iniciado un romance hace unos meses.

Sin embargo, recientemente Millaray Viera aclaró su situación sentimental en el podcast «Fanáticas».

Millaray Viera aclara su situación sentimental en medio de rumores

En diálogo con Lorena Capetillo y Arantxa Bodenhöfer, en el podasct «Fanáticas», Millaray Viera respondió a la pregunta de si se encuentra soltera.

«Sí, hace más de un año y medio», contestó la animadora y cantante.

Además, Millaray Viera expresó: «Ha sido un proceso bonito, siento que me hacía falta este rato de estar soltera. Uno no lo hace consciente, pero quizá no sabía tanto estar sola».

«Había gente que me lo decía y yo ‘no, puedo estar sola perfectamente’, porque de verdad creía eso, pero sin pensarlo terminaba emparejándome rápidamente», agregó.

Asimismo, Millaray Viera señaló que luego de estar en largas relaciones amorosas, este tiempo de soltera la ha ayudado a conocerse más. «Tenía relaciones muy largas: ocho años con uno, seis años con otro y entre medio, no tanto tiempo como para sanarme, para el autoconocimiento», expresó.

En este mismo sentido, la animadora y actriz mencionó que ha disfrutado este tiempo que ha estado sin pareja. «Este año y medio ha sido un lindo proceso y espero que siga así. Lo he pasado chancho con mis niñas genuinamente. No hay nada como esa paz que uno logra en su casa después de harto andar. Y no cambio eso por nada», explicó.

Sin embargo, según consignó Publimetro, Millaray Viera reveló que no se cierra a tener un nuevo romance durante el próximo tiempo. «Por eso me cuesta emparejarme, aunque quizá de aquí a dos meses, me van a ver con alguien. Tendría que ser algo muy bueno para lanzarme a esa piscina», indicó.