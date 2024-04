«Estoy en deuda»: Querida y polémica competidora es la nueva eliminada de Tierra Brava

Durante la noche de este miércoles, se emitió un nuevo capítulo de Tierra Brava. Reality de Canal 13 que está en su parte final.

En esta instancia, la conductora, Karla Constant llegó a la casa y anunció un cambio sobre las reglas para seleccionar a los semifinalistas.

De este modo, la comunicadora le señaló a los integrantes de Tierra Brava que desde ahora los votos del público serán los que definirán desde ahora a los semifinalistas, y estos escogerán con qué competidor se irán a duelo.

Sin embargo, esto no fue todo. Ya que, el primer de estos duelos se llevó a cabo en este mismo episodio.

En este sentido, la persona más votada fue Pamela Díaz, con un 38% de las preferencias. Ante lo que La Fiera agradeció: «Siempre he tenido el apoyo de mi ‘people’. Recuerdo que en ‘La Granja VIP’ me echaron con el 80% de los votos de la gente, en cuatro días de reality. Pero en los realities siguientes se fue revirtiendo».

Pamela Díaz es eliminada de Tierra Brava

De este modo, siguiendo las nuevas reglas del reality, Pamela Díaz eligió a Shirley Arica para enfrentarla en el duelo de eliminación. «Me da rabia, en el último tiempo se lo pasa durmiendo. No puede llegar como Longton a la final, tiene que costarle más», explicó sobre su decisión.

Posteriormente, Shirley logró ganar la competencia, lo que la convirtió en primera semifinalista. De este modo, Pamela Díaz se transformó en la nueva eliminada de Tierra Brava.

Ante esto, La Fiera señaló: «Costaba ene, la Shirley le agarró la mano y ganó bien. Me siento orgullosa de mi paso por el reality… Me quedó la bala pasada de no haber llegado más adelante, pero me llevo bien con todos, y eso es raro en mí».

Luego, Karla Constant le consultó si quería quedar hasta el final en el cierro para acompañar a sus compañeros. Ante esto, Pamela Díaz respondió: «Me quiero ir, chao», y se despidió de cada uno los participantes de Tierra Brava.

«Traté de hacer un buen reality acorde a lo que soy yo. Fue un duelo justo, yo no tengo la paciencia ni la precisión para esto. Estoy en deuda de llegar a una semifinal, pero no me siento derrotada. Lo he pasado increíble, fue una experiencia enriquecedora y estoy muy agradecida», expresó La Fiera antes de abandonar el encierro.