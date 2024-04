Exesposa de reconocido futbolista comparte misterioso mensaje luego de ser vinculada con la ruptura entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

Recientemente, en medio de rumores, Daniela Colett publicó un misterioso mensaje en su Instagram.

Recordemos que durante la semana pasada se dio a conocer que Luis Mateucci llamó a Daniela Aránguiz para terminar con ella. Algo que causó gran revuelo en el mundo de la farándula.

En este sentido, en el programa de Zona Latina «Que te lo Digo» revelaron que esta decisión del argentino se debería a que estaría interesado Daniela Colett, exesposa de Eduardo Vargas.

«Está enganchado con Daniela Colett», indicó Paula Escobar en espacio farandulero.

Además, hace algunos días, Daniela Aránguiz entregó nuevos detalles de su quiebre con Luis Mateucci.

«Después de la llamada de Luis, a los dos días, el sábado, hubo una fiesta con actividades en esa casa y él se besó con Daniela Colett. Me dijeron que había sido por una actividad… pero por ahí se empiezan las cosas y si quieren que este juego continúe, lo encuentro válido», expresó la exchica Mekano en «Sígueme».

Cabe destacar que Daniela Aránguiz señaló que a pesar de que le dolió mucho su quiebre con el participante de ¿Ganar o Servir?, aún siente un fuerte cariño por él.

«Me dolió, porque sí me siento enamorada y eso es verdad. Fue importante en mi vida. Me devolvió muchas cosas», expresó.

Daniela Colett publica misterioso mensaje en medio de rumores

En medio de estos rumores que vinculan a Daniela Colett con Luis Mateucci, la modelo brasileña publicó particular mensaje en su cuenta de Instagram.

«No crean todo lo que dicen», escribió la exesposa de Eduardo Vargas.

Cabe destacar que se ha rumoreado que Daniela Colett ya estaría dentro de la casa del reality ¿Ganar o Servir?. Sin embargo, esto no se ha confirmado.

