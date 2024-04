«Hace un mes…»: Fernando Solabarrieta impacta tras revelar la verdad sobre su relación con Ivette Vergara

Luego de diversos rumores, recientemente Fernando Solabarrieta confirmó su ruptura amorosa con Ivette Vergara.

Recordemos que la noticia surgió en el programa «Sígueme» de TV+. Instancia en la que Sergio Marabolí reveló que la pareja pasaba por un momento complicado.

Posteriormente, en «Que te lo Digo», espacio de Zona Latina, entregaron más detalles y revelaron el motivo que habría desencadenado la crisis en el matrimonio de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

«El pasado miércoles 17 de abril del 2024 (…) en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento», señaló Luis Sandoval.

Además, Sergio Rojas expresó: «La verdadera razón es que Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (…) y no se retira solo en personal, sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal'».

Fernando Solabarrieta contó la firme

Ante estos rumores, Fernando Solabarrieta le mandó un WhatsApp al programa «Que te lo Digo», en el que confirmó el quiebre matrimonial.

«Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás que, es cierto, queda ubicado donde señaló Luis Sandoval», indicó el periodista según consignó ADN.

Además, Fernando Solabarrieta también señaló que la fiesta de la que hablaron en el programa farandulero de Zona Latina se llevó a cabo después de su quiebre con la reconocida periodista.

«Estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo para distraerme con amigos y amigas», expresó el reconocido periodista deportivo.

