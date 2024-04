El complejo momento que vivió Marcianeke: Fue amenazado con una pistola por sujetos que ingresaron a su hogar

Durante la jornada de este lunes 1 de abril, tres sujetos fueron detenidos por ingresar a la casa de Matías Muñoz, conocido en el mundo de la música como «Marcianeke». Esto ocurrió en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

Según consignó ADN, Carabineros informó que el incidente ocurrió debido a un problema de arriendo y amenazas.

De acuerdo al medio nombrado anteriormente, los sujetos habrían saltado la reja y una vez adentro habrían amenazado a Marcianeke con una pistola de aire comprimido. La finalidad de esto, habría sido que el cantante abandonara la casa.

Cabe destacar que posteriormente se supo que uno de los hombres que entró a la vivienda es el dueño de la propiedad. Hablamos de Ricardo Sabag, chileno sin antecedentes, que era acompañado por dos sujetos de nacionalidad venezolana.

Además, como parte de las investigaciones preliminares, se hizo presente que tanto Marcianeke como el propietario de la casa mantienen el contrato de arriendo al día.

Según consignó Publimetro, hasta el momento no se conoce si el cantante urbano sufrió alguna lesión. Por otro lado, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional.

La entrevista de Marcianeke con Pamela Díaz

Es importante mencionar que durante este fin de semana se publicó la entrevista que Pamela Díaz le realizó a Marcianeke para el programa «Sin Editar» de YouTube.

Es esta instancia, el cantante urbano sorprendió con una sincera confesión sobre su personalidad. «No me gusta lo guardado que soy con mis cosas», señaló el cantante.

«Siempre he sido así. Cuando era niño, tuve un mínimo grado de autismo. No me gustaba hablar con nadie, ni contarle mis cosas a los demás. Sigo así», agregó Marcianeke.

En este contexto, el cantante urbano señaló que prefiere mantener sus problemas en privado. «Prefiero no contar nada, y guardarme todo», expresó.