«Soy muy rencorosa»: Daniela Aránguiz se refiere al reencuentro de Luis Mateucci con Oriana Marzoli en «¿Ganar o Servir?»

Recientemente, los participantes del nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», viajaron a Perú y según consignó La Cuarta, ya comenzaron las grabaciones.

De este modo, se esperan diversos momentos polémicos y uno de estos es el reencuentro entre Luis Mateucci y Oriana Marzoli.

En este sentido, también hay mucha expectación sobre la reacción que podría tener Daniela Aránguiz. Con respecto a esto, el argentino señaló: «Ojalá se lo tome bien porque mi capítulo con Oriana Marzoli está cerrado».

Asimismo, Luis Mateucci mencionó que puede ser amigo de la española. «Lo era antes de conocerla y no voy a cambiar mi forma de ser o de pensar por estar en pareja con ella», indicó.

«No voy a dejar de ser amigo de mis exparejas. Si yo me llevo bien con ella, me voy a seguir llevando bien», agregó el trasandino.

Además, Luis Mateucci explicó que «no me gusta que me cambien mi forma de ser y mis pensamientos, pero no creo que este sea el caso porque la Dani nunca me ha dicho nada malo al respecto».

Daniela Aránguiz reacciona al reencuentro entre Luis y Oriana

Es importante mencionar que Oriana Marzoli y Luis Mateucci ya se debieron haber reencontrado. Recordemos que los participantes de Tierra Brava ya viajaron a Perú.

Es por esto que en conversación con La Hora, Daniela Aránguiz explicó que este reencuentro no es algo que le moleste.

«Luis es una persona con un corazón muy bonito que no tiene rencor por nadie. Y con nadie me refiero a familiares, amigos, exparejas», indicó la exchica Mekano.

Además, Daniela Aránguiz también se refirió a una posible amistad entre el argentino y Oriana. «Qué bueno que pueda mantener una amistad con alguien, yo creo que uno se puede llevar bien cuando uno termina sin dañar a la otra persona, cuando hay respeto de por medio», expresó.

Asimismo, la exchica Mekano aseguró que es muy rencorosa y que valora que Luis Mateucci sea distinto. «Yo creo que yo soy muy rencorosa, pero admiro que él no lo sea. Así que qué bueno, es súper importante llevarse bien con alguien que van a compartir una casa, porque al final cuando tú estás en un reality es como una familia y entre menos gente tú te lleves mal, más tranquilo es tu estadía en ese lugar», explicó.