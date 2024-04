Una popular modelo y una comunicadora: Conoce a las nuevas participantes confirmadas de «¿Ganar o Servir?»

Cada vez hay más expectación sobre el nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado». En este sentido, recientemente se confirmaron a dos nuevas participantes.

Una de estas, es Mariela Sotomayor, conocida periodista de farándula que ha trabajado en diversos programas de TV como «Me Late», «Zona de Estrellas», «Intrusos», «Primer Plano», entre otros.

Tras ser confirmada en «¿Ganar o Servir?», la comunicadora indicó: «Soy la primera periodista de espectáculos que estará en un reality y por eso me lo tomo con mucha responsabilidad. Cuando uno tiene la capacidad de tener un gran alcance mediático, un micrófono, es importante cuidar eso».

«Perseguí millones de veces a los chicos reality, así que estar desde la otra vereda va a ser súper loco. Espero ser una buena representante de mis colegas periodistas», agregó.

En este sentido, con respecto a vivir un reality desde adentro, Mariela Sotomayor mencionó que «yo creo que mi percepción de lo que es vivir un reality va a cambiar, voy a poder opinar y hablar desde la experiencia, desde adentro. Creo que nadie que no haya vivido un reality tiene más autoridad para poder hablar de lo que se vive ahí adentro».

Sin embargo, esto no es todo, ya que también se confirmó que Camila Recabarren será parte de este reality.

Camila Recabarren se suma a «¿Ganar o Servir?»

Durante la jornada de hoy, también se confirmó a Camila Recabarren como participante del nuevo reality de Canal 13.

«En los realities anteriores yo estaba dolida con la vida, tenía muchos temas pendientes. Ahora ya no tengo tantos traumas, trato de estar más en el presente y de velar por mí (…) Ahora voy dispuesta a disfrutarlo, cada segundo adentro me va a sacar y desconectar de todo lo que está afuera», señaló la modelo sobre lo que será su participación en «¿Ganar o Servir»?.

Además, con respecto al amor, Camila Recabarren mencionó que «estoy muy enfocada en mí, pero no me cierro a nada, aunque igual mis gustos son bien particulares. Por ejemplo, la última persona que me movió el piso fue un hombre, y yo había estado sólo con mujeres desde el Joaco (Méndez). Por eso ahora siento que me hace mejor estar con hombres para equilibrar mi energía entre femenino y masculino, si no ando muy tirada para un solo lado. Pero igual con mujeres lo pasé bien».