«Ustedes no escuchan nada»: Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez tuvieron tenso cruce con vocero de Lo Valledor

Durante este martes, en «Contigo en la mañana» de CHV, se vivió una tensa conversación entre Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez con el gerente de comunicaciones del mercado mayorista Lo Valledor, Marcelo Araya.

Según consignó Publimetro, esto ocurrió luego de que Araya calificara como «un accidente» al grave incidente que se vivió ayer, cuando una mujer le quitó el arma a un guardia y dejó a tres personas heridas.

JC Rodríguez y Monserrat Álvarez tienen tenso cruce con gerente de comunicaciones del mercado mayorista Lo Valledor

Ante el lamentable incidente que se vivió la jornada de ayer en Lo Valledor, los conductores de «Contigo en la mañana», querían saber las medidas que están tomando para evitar nuevos hechos de estas características y si es que hay una autocrítica con respecto a la preparación que tienen los vigilantes.

Sin embargo, esto no le gustó mucho a Marcelo Araya, quien según consignó Publimetro, señaló en diversas ocasiones que se trató de un «accidente». Además, defendió a los guardias y mencionó que estos actuaron de acuerdo a las indicaciones que recibieron.

Ante esto, Monserrat Álvarez indicó: «No le podemos bajar el perfil y lo que pasó ayer no es que un delincuente sacó una pistola, lo que pasó fue que una mujer a un guardia de seguridad se le sacó un arma con la que fueron heridas tres personas, por eso es importante hablar de autocrítica, no seguir hablando de accidente. Me imagino que ustedes como parte de la empresa que contrata a estos guardias van a revisar lo que se hizo mal»

«Esa situación sin duda hay que revisarla, pero no voy a ser quien condene a un vigilante, con qué derecho quieres que condene a alguien que nos cuida todo el tiempo. Para nosotros fue un lamentable accidente con consecuencias graves (…) para nosotros fue un accidente que termina siendo un hecho criminal, parece que tú tienes más información privilegiada que la que tengo yo», respondió el vocero de Lo Valledor.

Ante esto, Julio César Rodríguez indicó que «no queremos pelear contigo, pero queremos que digan que ‘pasó algo raro, que vamos a estudiarlo, no queremos que le anden quitando el arma a nuestros vigilantes'».

«No le estoy bajando el perfil, ustedes no escuchan nada», respondió el vocero de Lo Valledor.