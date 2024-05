«Están perjudicando mi carrera»: La «verdadera» Martha alzó la voz y contó su verdad sobre «Bebé Reno»

Este jueves 9 de mayo, Fiona Harvey, mujer que inspiró a Martha de la exitosa miniserie de Netflix «Bebé Reno» fue entrevistada por el periodista británico Piers Morgan.

Cabe destacar que Harvey tiene 58 años de edad y es abogada (igual que Martha).

En «Bebé Reno», Martha acosa de forma desmedida a Donny Dunn (Richard Gadd), quien es un joven que llegó a trabajar en un bar en Londres que sueña con abrirse camino como comediante.

Es importante señalar que esta miniserie tiene un detalle que ha llamado mucho la atención, pues estaría basada en una historia real de su creador, quien además actúa como el protagonista de la historia.

La «verdadera» Martha habla por primera vez de «Bebé Reno»

Fiona Harvey, quien inspira a Martha en «Bebé Reno», aseguró que nunca ha estado en la cárcel.

«No he estado en prisión. No sé dónde entran los cuatro años y medio y nueve meses. Nada de esto sucedió. Es un montón de basura. Todo esto es una invención y una hipérbole», señaló en la entrevista con Piers Morgan. Además, agregó: «No hay órdenes de alejamiento, mandamientos judiciales ni interdictos en ninguna parte. Simplemente no hay manera. No he tenido a la policía en mi puerta por ninguna de estas cosas».

Por otra parte, descartó haberle mandado 41.000 correos a Richar Gadd y que tan solo le envió algunos en modo de broma. «No los estaría demandando si realmente hubiera enviado 41.000 correos», señaló.

Asimismo, Fiona Harvey también señaló que «Bebé Reno» le ha afectado mucho en su vida. «Es completamente falso, y están perjudicando mi carrera. Quiero refutar eso. No soy una acosadora. Es absurdo… Déjame en paz, por favor. Vive tu vida, consigue un trabajo real. Estoy horrorizada por lo que has hecho», expresó.

Además, la abogada indicó que no ha visto la miniserie. Asimismo, negó haber sido condenada por acosar a Richard Gadd.

No obstante, confirmó haber tenido un peluche, al que ella llamaba «Bebé Reno».

