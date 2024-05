«Lo conversamos…»: Alfredo Ugarte entrega detalles inéditos del momento que vivía Claudio Iturra previo a su muerte

La partida de Claudio Iturra a sus 43 años causó gran impacto durante esta mañana en nuestro país.

El tema ha sido abordado en diversos medios. En este contexto, en «Contigo en la Mañana» se contactaron con Alfredo Ugarte, quien era cercano al periodista y trabajó con él en «La ley de la Selva».

De este modo, el conocido «bichólogo» reaccionó a la muerte de Claudio Iturra y entregó detalles del momento que vivía antes de su inespesperada partida.

«Él empezó su carrera televisiva en Kike 21 y trabajó con nosotros en La Ley de la Selva. Nunca me voy a olvidar cuando él viajó por primera a Sudáfrica y yo le decía ‘ya, pero ten cuidado con eso’. Yo podría ser su padre en los viajes, y en estos programas extremos que él hacía yo lo retaba. De hecho yo lo reté una vez», indicó Alfredo Ugarte.

«Lo reté por un tema con unos leones, que lo había atacado un león y yo le dije ‘es un león joven, tú sabís que estaba en un zoológico’ y lo retaba», agregó tras recordar una experiencia que vivió con Claudio Iturra.

Además, posteriormente Alfredo Ugarte señaló: «Después siguió viajando y se transformó en un monstruo, viajó por lugares increíbles, lo pasaba fantástico».

Alfredo Ugarte y el momento que vivía Claudio Iturra

En conversación con los conductores de «Contigo en la Mañana», el conocido «bichólogo» reveló que Claudio Iturra se encontraba muy enfocado en el gimnasio.

«Lo conversamos. Claudio estaba yendo al gimnasio y se estaba haciendo un poquito adicto a esto de la musculatura y el estado físico. Ahí podría ser, a lo mejor, cuando uno entra en ese mundillo empieza a tomar anabólicos y esas cosas. No sé, no me atrevo a decir nada», expresó Alfredo Ugarte.

«Él me decía que consumía proteínas y cosas así, pero no sé. No me atrevo a decirlo», agregó sobre Claudio Iturra.