¡Imágenes inéditas! Revelan cómo es el famoso «baño erótico» de Pangal Andrade: «Aquí está el baño del capitán…»

El reality de Canal 13 va como avión, y como no, si entre los participantes se encuentran personajes históricos de los programas de telerrealidad a nivel nacional. Si bien algunos ya no están en competencia como Coca Mendoza o Gonzalo Egas, Oriana, Gala y Pangal siguen haciendo de las suyas.

Este último ha dejado muy buenos momentos, donde participantes y televidentes han quedado marcando ocupado con sus declaraciones.

Una de ellas fue su confesión respecto a un íntimo espacio que tiene en su hogar, se trata de un baño erótico y rápidamente en redes sociales se manifestaron luego de la confesión «hot» del deportista.

Anteriormente, en medio de una actividad, Pangal dio detalles de su particular baño. «Ponte tú, mi pieza tiene cuatro puntas para amarrar en la cama», confesó.

Asimismo, añadió que: «el baño, adentro, es una tina grande de mosaico, con un asiento con unas manillas. Y tiene espejos grandes, como de dos por algo, te ves entero».

«Adentro de la tina, hay un asiento a mi altura, y si necesitas más potencia, hay una agarradera», comentó el deportista, al más puro estilo de Christian Grey, personaje principal de la saga erótica «Las 50 sombras de Grey».

Así se ve el baño íntimo de Pangal Andrade

Luego de muchas suposiciones e interacción en sus redes sociales, el administrador de su cuenta de Instagram compartió una serie de registros donde se logra apreciar el famoso «baño hot».

«El CM está atento a todos sus mensajes y comentarios… y como ustedes lo pidieron, aquí está el famoso baño del capitán», posteo el CM de Pangal, que es el encargado de administrar las redes sociales. No olvidemos que el chico reality se encuentra en competencia, por lo que no tiene acceso a sus plataformas digitales.

Como era de esperar, las interacciones llegaron rápidamente, y sus seguirás le dejaron comentarios como «El famoso baño que todas queríamos ver» y «Me encanta y el baño también». Además, su pareja no se quedó atrás y también comentó la publicación: «Este CM es muy atrevido», acompañado de un emoji con risas.