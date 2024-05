«Nada es imposible para mí»: Luis Mateucci sorprende tras sincerarse sobre su conexión con compañera de ¿Ganar o Servir?

En el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci sorprendió tras sincerarse sobre su vínculo con Daniela Colett.

Esto ocurrió en medio de una actividad, en la que Karla Constant les realizó directas preguntas a los participantes del encierro. En este sentido, le consultó al argentino si es que hay alguien de la casa que sea especial para él.

«Hay una chica que me parece más interesante que las demás. Tengo conexión. Y me asusta porque no es lo que parece, pero me gustan los desafíos. Nada es imposible para mí», expresó Luis Mateucci sobre Daniela Colett.

Ante esto, la brasileña reconoció que sí existe complicidad entre ambos. Sin embargo, confesó que cuando ingresó al reality no se sintió atraída por él, sino que por Pangal Andrade y Austin Palao.

«Yo jamás me metería con alguien con pareja, es muy de hombre respetar a la pareja. No he encontrado aún un hombre que me domine, y siento que él podría ser. Yo le doy miedo a los hombres», agregó Daniela Colett.

Luis Mateucci y Daniela Colett se sinceran sobre su vínculo

Luego, antes ir a dormir, Luis Mateucci confirmó su quiebre amoroso con Daniela Aránguiz.

Además, luego Daniela Colett se acostó junto al argentino y hablaron de su vínculo mientras se encontraban acostados. En este contexto, el exparticipante de Tierra Brava le recomendó que debe conocer bien al resto de integrantes hombres de ¿Ganar o Servir? antes de señalar que le gusta alguien.

Ante esto, la modelo brasileña le confesó: «Pero si tú me gustas. Austin al principio me gustó bastante, pero con ver su personalidad, ya no me gusta tanto. En cambio tú, que no me gustabas, te fui conociendo, tenía otra idea de ti, pensaba lo peor. Y me fuiste gustando».

