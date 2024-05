«Te entiendo mucho»: Daniel Fuenzalida le manda emotivo mensaje a Luis Slimming por la muerte de su madre

Recientemente, Daniel Fuenzalida le envío un emotivo mensaje a Luis Slimming, quien durante la semana pasada sufrió la lamentable partida de su madre.

Ante esto, en dicha oportunidad el comediante compartió unas sentidas palabras a través de su Instagram: «Buen viaje, mamita linda».

Cabe destacar que esté complicado momento que enfrenta Luis Slimming coincidió con una gira que está desarrollando en diversas zonas del país. En este sentido, a pesar del doloroso momento, el humorista recientemente reveló que su trabajo ha sido positivo para él.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, «Don comedia» compartió una sentida reflexión sobre cómo vivió sus últimos shows.

«Este fin de semana tuve dos shows en Chillan y Linares, los primeros que hacía después de una semana bien dura. No sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos», partió indicando Luis Slimming.

«Agradecer a mi equipo, a mi amigo Marcelo, que me ha bancado y en especial, a mi familia, a Ana y Mathi, que estuvieron conmigo apoyándome siempre. Las amo mucho y gracias por acompañarme», añadió el humorista.

«Gracias a la gente también que se rieron con mis chistecitos», finalizó Luis Slimming.

Las sentidas palabras de Daniel Fuenzalida para Luis Slimming

El post de Luis Slimming en Instagram recibió diversos mensajes de apoyo. Entre ellos el de nuestro querido Daniel Fuenzalida, quien le compartió unas emotivas palabras de apoyo al humorista.

«Te entiendo mucho Luis, cuando se fueron mis papás a los días fui a grabar y a la radio y me sirvió mucho. Es verdad, es terapéutico y ayuda mucho, y ojo a las señales que te enviará tu mamá. Un abrazo», le escribió el locutor de Central RadioActiva.

Cabe destacar que otros rostros televisivos también le enviaron su apoyo a Luis Slimming. Entre ellos, su colega Pame Leiva, quien le indicó: «Te mando un abrazo enorme Luchito».