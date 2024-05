Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta se refieren por primera vez al violento ataque que sufrieron en Etiopía: «Es una experiencia que lo cambia todo»

Durante la noche de este martes, en Teletrece Central emitirá una entrevista a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, quienes recientemente retornaron a Chile. Recordemos que hace aproximadamente una semana sufrieron un lamentable ataque en Etiopía, lo que provocó la muerte del guía turístico Toni Espadas.

El inesperado hecho ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando el equipo de Socios por el Mundo estaba realizando una expedición en Omo Park, zona del país africano, donde habita la tribu Murci.

Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra hablan del lamentable incidente que vivieron en Etiopía

Tras regresar a Chile, Pancho Saavedra junto al reconocido actor conversaron con Soledad Onetto para Tele 13 Central. Oportunidad en la que hablaron por primera vez sobre el violento ataque que sufrieron en Etiopía.

Esta entrevista será emitida esta noche en el noticiero central, sin embargo, desde Canal 13 compartieron un adelanto. Cabe destacar que los rostros televisivos entregaron detalles de la lamentable tragedia y se refirieron a la partida de Toni Espadas.

«Para mí es una experiencia que lo cambia todo, no necesariamente para mal, es una experiencia que me cambió de lo más profundo de mi ser», indicó Jorge Zabaleta.

«No lo he canalizado por algo malo, yo estaba muy preocupado y asustado más que de todo lo que estaba pasando, cómo esto iba (…) Qué iba a ocasionar en mí, cómo me iba a despertar yo al otro día…», añadió el locutor de Radio Concierto.

Por otro lado, Francisco Saavedra se refirió a la lamentable partida de Toni Espadas. «Son sentimientos encontrados porque sabes que hoy día están despidiendo a Toni en España, sus amigos, su viuda y tanta gente que lo quería mucho», señaló.

«Como dijo su viuda Irene en el discurso (durante el funeral), no solamente lo llora África, lo llora España y también lo está llorando Chile», finalizó el locutor de Radio Pudahuel.