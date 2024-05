Tiago PZK en Chile 2024: ¿Dónde se presentará y cómo comprar entradas para ver al popular artista argentino en nuestro país?

Recientemente, se dio a conocer una tremenda noticia. Nos referimos al regreso de Tiago PZK a nuestro país, en medio de su gira mundial «Gottia Tour».

El popular artista argentino tendrá dos presentaciones en Chile. Una en Santiago, mientras que la otra será en Concepción.

De este modo, el 25 de septiembre los fanáticos de Tiago PZK podrán disfrutar del show del argentino en el Movistar Arena. Cabe destacar que las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket. Además, los valores irán desde los $23.000 (tribuna) hasta los $80.500 (Platea Baja Diamante).

En tanto, la presentación en Concepción se realizará el 27 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Los tickets saldrán a la venta mediante LiveTickets y la entrada más económica será de $34.500 (Platea General), mientras que la más costosa llegará a los $63.300 (Cancha Frontal).

Es importante señalar que las ventas de entradas para ambos shows de Tiago PZK iniciarán el martes 28 de mayo.

Tiago PZK la rompe con su nuevo estreno «Mi Corazón»

Por otro lado, Tiago PZK sorprendió a su gran fanaticada tras lanzar «Mi Corazón», su segundo tema de este año, el que será parte de su próximo álbum.

Este nuevo sencillo es de desamor y nostalgia. De este modo, probablemente quienes están pasando por un quiebre amoroso se identificarán. «Ay, mi corazón, siempre que peleamos te vas. Esta ve’ no pienso ir detrás. Bebé, ya me cansé, ya no me quedan má’ lágrimas», canta el argentino en el coro.

«Mi Corazón» de Tiago PZK ha tenido un gran recibimiento. De hecho, en menos de 24 horas suma más de 370 mil reproducciones en YouTube.

Es importante señalar que el argentino se ha posicionado como uno de los artistas más escuchados en Spotify a lo largo del mundo con más de 21 millones de oyentes mensuales. Además, es reconocido por su gran versatilidad a la hora de crear música. Sus temas van desde el trap, el pop hasta el R&B.