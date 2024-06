Álvaro Morales recordó cuando fue pillado por carabineros teniendo un encuentro íntimo con famosa animadora: «No me arrepiento»

Recientemente, en el podcast «Tamos al aire», de Tevex, el popular actor Álvaro Morales, recordó la vez que carabineros lo pillaron intimando con una reconocida animadora en el Cajón del Maipo.

Esto ocurrió luego de que Pato Vergara, conductor del espacio, leyera una pregunta de una televidente: «¿Es verdad que te pillaron en un mirador y te golpearon la ventana las fuerzas policiales?».

Álvaro Morales recordó que fue pillado intimando con popular animadora

«Me enteré hace muy poco que esa historia se había sabido (…) Nos pillaron en una circunstancia muy jovial, en invierno», respondió Álvaro Morales.

Además, el popular actor recordó que los vidrios del auto estaban empañados. «Por eso no vi a los señores carabineros cuando se acercaron, porque además venían sin gorra», indicó.

En este sentido, mientras se reía, Álvaro Morales contó que se encontraba en «un preámbulo más eficiente, ‘trabajando para usted’, en un instante de ímpetu juvenil donde no se piensa nada».

Momento en el que fue interrumpido. «Al principio pensé que podía ser un asalto. Bajé el vidrio (…) Ahí caché que era carabinero«.

Además, Álvaro Morales contó que mientras estaba con el torso desnudo «le digo ‘hola, oficial, cómo está’ (…) ‘somos jóvenes, es el ímpetu, uno no piensa en estas circunstancias'».

En este contexto, reveló que el uniformado se llevó una gran sorpresa tras verlo.

«El oficial quedó helado (…) No se esperó encontrarse con nosotros ahí«, explicó Álvaro Morales sobre la reacción del carabinero.

Frente a esto, el actor dio a conocer que el funcionario policial les informó los peligros de su actuar y posteriormente les pidió de forma amable que se fueran del lugar.

Finalmente, Álvaro Morales indicó que no se arrepiente. «No me arrepiento de nada. Uno tiene que arrepentirse de las cosas que no hace. Puedes estar equivocado muchas veces, pero es aprendizaje», señaló.

Es importante señalar que el actor de diversas teleseries no reveló quién era su acompañante. Sin embargo, ya se sabía que se trata de Kathy Salosny, ya que lo contó en el programa «La Cabaña» de Mega.