Álvaro Morales cuenta detalles de su relación con Kathy Salosny

Álvaro Morales dijo presente en un episodio más de una de las grandes apuestas de Canal 13: el programa Juego Textual, conducido por Sergio Lagos.

El actor habló sobre distintos aspectos de su vida, tal como los motivos de su actual lejanía con la televisión después de haber interpretado teleseries como «Estúpido cupido», «Iorana», «Romané» y «¿Dónde está Elisa?», entre otros temas.

Además, el intérprete nacional tocó la pérdida de su mejor amigo, la vez que fue secuestrado por un pascuense e incluso su relación con un conocido rostro de la pantalla chica nacional: Katherine «Kathy» Salosny.

El recuerdo amoroso con Kathy Salosny y su opinión sobre el matrimonio

Acerca de la relación que tuvo en los años 90 con Katherine Salosny, el ex villano de «Los Pincheira» contó que se conocieron estudiando Teatro.

«Estábamos haciendo un unitario de la serie ‘Cuentos de mujeres’ con Tatiana Gaviola, coincidimos en una escena de pareja y enganchamos. Fue un feliz encuentro. Conversamos, teníamos cosas en común. Estuvimos juntos como un año», rememoró Álvaro Morales.

En torno a su actual vida personal, el actor de telenovelas como «Rompecorazón», «Oro verde» y «Eres mi tesoro» reveló que está en pareja, pero que no se ha casado nunca.

«No tengo rollos con el matrimonio, simplemente no me tocó. Uno tiene que saber si está enamorado o si va a tomar la decisión de amar. Tomar la decisión de amar es algo que uno construye, y ahí cabe el matrimonio o lo que sea, pero no necesariamente es matrimonio-pareja-felicidad. Ese cuento no me lo he comprado nunca», dijo el intérprete en el espacio de Canal 13,

Consultado sobre si le gustaría casarse, Álvaro Morales fue directo: «he pensado en casarme pero no he pedido matrimonio. Ha habido intenciones proyectadas al matrimonio como fin, y el matrimonio no es un fin, es algo que se da (…) No es una decisión que tome uno solo, sino la pareja. Si para mi pareja es necesario el matrimonio, yo podría acceder», señaló el actor sobre el fin del programa.